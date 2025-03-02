刺青好流行！紋身店5年增9成　桃園市成長速度最快

▲財政部統計，國人對刺青藝術接受度明顯提高。圖為棒球好手林昱珉上場英姿，因雙手皆有「包手」刺青引起討論。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

運動員「包手」刺青吸引熱議，財政部統計，隨社會接受程度提升、藝術性及個性化的需求增加，加上技術與衛生標準進步，紋身、紋眉服務發展快速成長，至113年全台類似店家總計543家、全年銷售金額4.4億元，不論家數或銷售額，都已較5年前成長逾9成。



▲財政部統計，國人對刺青藝術接受度明顯提高。（圖／財政部）

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財政部統計處顯示，近5年增速以桃園市最為驚人，紋身、紋眉服務業家數及銷售額均增逾2.4倍，113年家數達73家，銷售額達4859萬元，家數增加主要集中於中壢區及桃園區。

108年至113年間，紋身、紋眉服務業家數及銷售額占比皆以台中市最高，歷年皆占全台約2成，若把台中市、桃園市、台北市併計，3個直轄市占全國總家數約4成3，銷售額則占5成。

統計處表示，就6大選樣國家觀察，刺青人口占比以美國32%最高、英國26%次之，南韓、中國分別為25.1%、12.2%，俄羅斯11.7%，日本則因刺青與黑道連結性高且文化較保守，刺青人口占比僅1.1%最低。

若以不同性別刺青人口占比看，統計處分析，美、英皆以女性占比較高，中國是男女兩性相當，俄羅斯則以男性占比較高。

而部分職業運動球員因文化認同與傳承、個人信仰、激勵自我、或彰顯個人風格等各種原因，選擇刺青；不同職業運動類型，刺青人數占比存在顯著差距，其原因眾說紛紜，當中有一說為籃球與足球運動員中有許多來自社會中下層階級家庭，刺青人數占比相對較高，分別達55.0%、32.7%，反觀，一般被視為上層階級運動之網球，人數占比僅9.0%。