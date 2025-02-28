大聯大宣布公開收購華經　每股出價25元

▲大聯大重訊記者會，圖為大聯大副總袁興文。（圖／翻攝證交所）

記者陳瑩欣／台北報導

上市電子通路業大聯大(3702)今（28）日晚間發布重大訊息，將以每股現金25元公開收購華經資訊（2468，簡稱華經）51%股權，每股低於市價11.65元，惟大聯大指出華經上市地位不變，併購後保障員工權益、全數留任。

華經27日以每股36.65元作收，下跌1.85元或4.81%；大聯大則以每股71元平盤作收。

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大聯大發言人、副總袁興文表示，本次公開收購申報日期不晚於114年3月10日，公開收購開始日預計不晚於114年3月11日，預定最高收購數量為3568萬1千股，約當華經51%股權，最低收購數量為華經47.66%股權，預定公開收購期間為50日，惟得視情形依法延長公開收購期間。

袁興文表示，若參與公開收購期間依法取得最低數量，且公平交易委員會不禁止結合決定，本次公開收購條件即成就。

另外，大聯大已在標售前取得華經大股東標朔股份有限公司及中國電子股份有限公司簽訂之應賣協議書，承諾將其所持有華經之股份共計33,340,281股（約當華經已發行普通股股份總數之47.66%）全數參與應賣。

袁興文表示，華經資訊企業股份有限公司，為提供全方位資訊整合服務的專業廠商，主營業務服務範圍涵蓋企業公有雲、私有雲基礎架構及雲平台解決方案建置與規劃、網路資訊安全規劃、備份備援解決方案、監控管理、軟體開發、專案開發、文件數位化、物流倉儲管理系統、金融機構資訊整合服務、保險產業資訊系統顧問及人力派遣服務等，致力於滿足各產業客戶的多樣化需求。

大聯大深耕半導體產業鏈已久，致力於提供客戶最優質之供應鏈管理服務，本次收購主要著眼於增加策略聯盟夥伴以延伸資通訊供應鏈的服務範疇，期能創造綜效，對於雙方公司之財務、業務及股東權益帶來正面助益。

本次收購完成後，華經將維持其股票上市地位，並由既有團隊繼續營運。大聯大承諾將支持華經之核心產品線深化與擴大，進一步發展大型標案等策略性業務，並拓展對外策略聯盟版圖，推動華經持續成長。此外，亦規劃強化公司治理與人才發展策略，並研擬導入員工激勵機制，提升員工參與度與企業向心力，以實現留才育才目標，打造員工與股東雙贏的發展模式，實現企業價值的長期提升。