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美超微交財報急漲　驚見梁見後夫婦賣股套現1.52億元

▲美超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

▲美超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

AI代表性公司美超微（Super Micro）近期才在順利交出財報、可望免除停牌下市危機的利多下股價走揚，但美超微創辦人梁見後與梁妻、身兼共同創辦人和高級副總裁的劉秋珠（Sara，Chiu-Chu Liu）本周卻出售自家持股，夫妻聯手賣美超微持股，套現約台幣1.52億元。

▲美超微3名高層申報賣股，赫見創辦人梁見後夫婦。（圖／翻攝美國證管會）

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▲美超微3名高層申報賣股，赫見創辦人梁見後夫婦，圖為梁見後申報釋股資訊。（圖／翻攝美國證管會）

美超微公告「已遞交」財報後，股價走揚一度漲逾12%，不過在高層釋股消息影響下，2月28日以每股41.46美元作收，下跌1.49美元或3.47%。

據美國證管會（SEC）公告資訊，梁見後賣掉4萬6293股，以每股50.171美元交易，套現232萬美元（約台幣7614.24萬元），劉秋珠也以相同交易價賣光手中4萬6293股股票，套現230萬美元（約台幣7548.6萬），據SEC公告，劉秋珠手中的美超微持股已完全歸零。

▲美超微3名高層申報賣股，赫見創辦人梁見後夫婦。（圖／翻攝美國證管會）

▲美超微3名高層申報賣股，赫見創辦人梁見後夫婦，圖為劉秋珠申報釋股。（圖／翻攝美國證管會）

劉秋珠與梁見夫婦在1993年9月共同創辦美超微，美超微公司官網指出，台灣靜宜大學會計學士畢業的她在公司內擔任過各種職位，包括從公司創立至2019年5月的財務主管、2014年5月至2018年2月的營運高級副總裁，以及1993年10月至2019年5月的首席行政長。

▲▼美超微3名高層申報賣股，赫見創辦人梁見後夫婦。（圖／翻攝美國證管會）

▲美超微3名高層申報賣股，圖為美超微營運高級副總裁高智（George Kao）申報。（圖／翻攝美國證管會）

除了梁見後、劉秋珠夫婦以外，《Fourtune》報導，美超微營運高級副總裁高智（George Kao）也在2月26日以平均每股50.484美元的價格出售了71720股普通股，總計約362萬美元（約台幣1.19億元），不過高智並未賣光，此次交易後，高智仍持有美超微19449股。

綜合外電報導，劉秋珠透過梁見後間接持有超過 6700 萬股公司股票。梁見後本周根據他的收入目標成就獲得了 100 萬股股票期權。該獎勵最初於 2023 年 11 月授予，包括 500 萬股，分為五個部分，將根據公司達成的收入和股票價格目標發放。梁見後根據達成目標獲得了 100 萬股獎勵。

美超微並沒有對此波高層釋股做出回應。

關鍵字： 美超微梁見後股票財報夫妻套現

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