▲台船總經理蔡坤宗主持法說會。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台船(2208)總經理蔡坤宗今(25)日下午在法說會上指出，公司今年將大幅減少虧損，明年有機會轉虧為盈，立法院已通過兩艘後續潛艦建造，原型艦「海鯤號」4月即將進行測試，去年8月先後接到中航(2612)與萬海(2615)含選擇權，合計20艘船舶訂單，目前公司手持訂單1300億元，按完工比例認列後餘額約800億元，為2026年公司轉盈奠定穩固基礎。

對於美國對中國製造商船與器材等可能採取的抵制措施，公司副總經理周志明表示，公司鋼板是用中鋼的，器材僅少量來自中國大陸，影響很小，至於美國想在大陸製造商船彎靠美國時收取港口費，蔡坤宗認為違反世界貿易組織規定，他覺得不可能實施，估計美國僅能要求該國商船不得在大陸建造。

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萬海12+4艘8千箱貨櫃船已在今年1月15日已經正式簽約，交船期排到2030年年底，後續4艘選擇權今年7月就會定案，如果確認交船期會排到2031年，由於目前主檔塢位已排到2030年，估計短期內不會有船公司願意在此時訂造5年後交船的船隻，副檔則會擇優接造海巡艦與商船。

台船去年營收144.94億元，今年營收約220億，明年估計將大幅加高至280億，因此估計將可轉虧為盈。台船去年前3季營收112.43億元，歸屬母業主淨利-12.61億元，EPS-1.00元，較2023年同期的EPS-3.86元，已經減少74.09%，去年全年自結稅前虧損為27.83億元，估計今年可大幅縮減虧損。