萬海陳家歐式餐廳主廚大有來歷　兩任總統私廚、在中南海掌過杓

▲「呼吸之間Bistro」讓人放鬆心情又具文青感的用餐空間。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導



萬海陳家擁有的士林紙業，在士林福德路1.33萬坪舊廠房，員工宿舍改建的青年旅館「陽光士林珮柏旅館」，一樓的「呼吸之間Bistro」，是歐式餐廳，僅有40多個座位，主廚吳德修卻大有來歷，是台灣首批送到法國藍帶國際廚藝學院的廚師，擔任過前總統李登輝及馬英九的私廚，還曾應國民黨前主席連戰邀請，在中南海為回請北京高層的宴會掌杓。

「呼吸之間Bistro」走低調藝文路線，地面保留早年盛行的磨石子地板，顯現復古風，牆上十多幅畫家在地景點素描，描繪士林百年歷史與文化故事，餐廳前後的落地窗讓陽光能自然灑進，戶外的香草庭園區，十足的法式風味。

吳德修是政府培養的廚師，除了藍帶學院，也曾赴瑞士洛桑旅館管理學院研修、在法國頂級私廚餐廳學廚修業，還久居過義大利。李登輝總統任內，台灣有30多個邦交國，經常要接待各國政要，隨著邦交國的減少，總統宴客次數減少，相關預算也遭刪除，才轉至民間工作，但偶爾也會應黨政要員要求接些專案。

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▲餐廳座位不多，讓主廚能慢工出細活。（圖／記者張佩芬攝）

國民黨主席連戰訪問大陸，中共中央在中南海瀛台宴請連戰，連戰的答謝宴也在中南海舉辦，吳德修透露，中南海的蔬菜、肉品都是官方栽種養殖，不用民間的材料，確保新鮮與安全。

吳德修表示，做菜最講究的是新鮮，因此「呼吸之間Bistro」採取預約制，希望客人都能提早幾日訂餐，才能享受到最新鮮美味的餐點，餐廳內的蔬菜，用的都是有機蔬菜，生菜沙拉搭配的花朵，也都是食用花朵。

店內最熱門的燉牛肉，選用牛肋排，經獨門醬料醃製，燉六個小時後、再燜兩個小時，吳德修透露，燜過之後切的時候肉才不會鬆散掉；龍蝦一定是活龍蝦，煮出來才夠鮮美；而他烹調的蔬菜湯，鹹淡適中，蔬菜鮮美盡現，讓素食者也讚不絕口。因為與多國國宴主廚有過交流，吳德修手上也掌握一些皇家食譜。

▲上圖新鮮、健康與美味是總統私廚吳德修的基本要求；下圖餐廳戶外區充滿法式風味。（圖／記者張佩芬攝）

為了讓一般庶民也能享受「御廚」美食，「呼吸之間Bistro」價位親民，有數百元的平價餐，想吃高檔一點，最貴的套餐3千多元，餐廳不大，主廚菜燒得夠美味，也常有企業包場宴客，低調又私密，而吳德修有40多年廚房經宴，也喜歡與客人交流，且不吝嗇分享烹飪秘訣。吳主廚周三、周日休假，私廚套餐需提前預約。

士林紙業的舊廠房，約20年前萬海前任董事長陳朝傳就想興建造紙與能源兩座博物館，還想要設國際兒童村，並興建不同等級的旅館，包括給學生住宿的平價旅館，但因土地變更與建蔽率等問題，直到2013年10月陳朝傳過世之前都未能與台北市政府達成協議，未能做整體開發。

目前士林紙業在捷運士林站2號出口旁的五號倉庫旅館都更開發案已經在興建中，預計今年第三季取得使用執照後申請室內裝潢作業，目標2026年試營運，是地上12層、地下3層，120間客房的旅館。

另位於捷運士林站2號出口旁，福德路18號危老改建案，是規畫興建地上10層、地下3層旅館，預計2026年第三季取得使用執照、2027年投入營運，積極朝觀光旅館業發展。