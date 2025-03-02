3月電業、工業用戶「天然氣價調漲」　液化石油氣凍漲

▲中油宣布3月天然氣、液化石油氣價格。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

台灣中油宣布，3月份民生用戶天然氣、家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整；惟電業用戶氣價調漲3%、工業用戶氣價平均調漲10%，調整後仍低於成本，其他未調足部分持續由中油吸收。

中油表示，依據政府核定的天然氣價格公式計算，3月份各類用戶天然氣價格均應調漲，惟考量照顧民生及配合政府穩定物價政策，民生用戶氣價不調整，由台灣中油吸收。

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中油指出，近期氣溫持續較往年寒冷，各國天然氣需求大增，導致全球液化天然氣（LNG）現貨價格創下2023年10月以來新高；另因歐盟制定天然氣儲存法規，強制要求歐盟成員國在每年11月前須將天然氣存量維持在9成以滿足冬季用氣需求，歐洲天然氣進口業者為回補庫存，與亞洲國家搶購LNG，推升我國LNG進口成本。

中油截至今年1月累積虧損達704億元，逾資本額二分之一；去年政策性吸收金額736.65億元，天然氣吸收金額高達355.82億元；今年1月政策性吸收金額62億元，天然氣吸收金額29億元。

中油考量負債比高達93%，財務負擔沉重，為避免虧損持續擴大，並適度反映部分氣源成本，3月份電業用戶氣價調漲3%，工業用戶氣價平均調漲10%，調整後仍低於成本，其他未調足部分持續由中油吸收。

中油指出，此次電業及工業用戶的氣價調整旨在符合公平、合理及使用者付費原則，並減少對各類用戶補貼，各用戶別天然氣產品價格及氣費計算方式，請詳參台灣中油全球資訊網公告之天然氣牌價表。

另液化石油氣類價格依「中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理；依公式計算結果，今年3月份液化石油氣每公斤應調降1.4元，惟為配合政府穩定物價政策，尚未調足的吸收金額達每公斤17.4元，故今年3月份液化石油氣價格不調整，先回補部分吸收金額；另未回補吸收金額每公斤16.0元，將於日後國際價格跌價時再行回補。