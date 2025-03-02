ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

3月電業、工業用戶「天然氣價調漲」　液化石油氣凍漲

▲中油，加油站，加油。（圖／記者廖婕妤攝）

▲中油宣布3月天然氣、液化石油氣價格。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

台灣中油宣布，3月份民生用戶天然氣、家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整；惟電業用戶氣價調漲3%、工業用戶氣價平均調漲10%，調整後仍低於成本，其他未調足部分持續由中油吸收。

中油表示，依據政府核定的天然氣價格公式計算，3月份各類用戶天然氣價格均應調漲，惟考量照顧民生及配合政府穩定物價政策，民生用戶氣價不調整，由台灣中油吸收。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中油指出，近期氣溫持續較往年寒冷，各國天然氣需求大增，導致全球液化天然氣（LNG）現貨價格創下2023年10月以來新高；另因歐盟制定天然氣儲存法規，強制要求歐盟成員國在每年11月前須將天然氣存量維持在9成以滿足冬季用氣需求，歐洲天然氣進口業者為回補庫存，與亞洲國家搶購LNG，推升我國LNG進口成本。

中油截至今年1月累積虧損達704億元，逾資本額二分之一；去年政策性吸收金額736.65億元，天然氣吸收金額高達355.82億元；今年1月政策性吸收金額62億元，天然氣吸收金額29億元。

中油考量負債比高達93%，財務負擔沉重，為避免虧損持續擴大，並適度反映部分氣源成本，3月份電業用戶氣價調漲3%，工業用戶氣價平均調漲10%，調整後仍低於成本，其他未調足部分持續由中油吸收。

中油指出，此次電業及工業用戶的氣價調整旨在符合公平、合理及使用者付費原則，並減少對各類用戶補貼，各用戶別天然氣產品價格及氣費計算方式，請詳參台灣中油全球資訊網公告之天然氣牌價表。

另液化石油氣類價格依「中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理；依公式計算結果，今年3月份液化石油氣每公斤應調降1.4元，惟為配合政府穩定物價政策，尚未調足的吸收金額達每公斤17.4元，故今年3月份液化石油氣價格不調整，先回補部分吸收金額；另未回補吸收金額每公斤16.0元，將於日後國際價格跌價時再行回補。

關鍵字： 中油3月氣價天然氣液化石油氣能源

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

給哥哥載到台北竟跳表計費 妹妹傻眼：你好浮誇

推薦閱讀

領獎倒數！５張9-10月千萬發票無人領　最低花54元買飲料

領獎倒數！５張9-10月千萬發票無人領　最低花54元買飲料

2024年9-10月期有5張千萬特別獎得主沒有現身領錢，不乏超商、賣場消費開出，其中最低只花54元買飲料就中獎，下周三（3月5日）就要到期，財政部呼籲得獎者不要錯過領千萬大紅包的機會。

2025-03-01 11:39
關稅、俄烏停戰成焦點　法人建議美國平衡基金布局抗市場紛擾

關稅、俄烏停戰成焦點　法人建議美國平衡基金布局抗市場紛擾

統計2月以來台灣金管會證期局核備的965檔境外基金（股、債均含）平均上漲1.12%，其中，687檔股票型基金平均上漲0.99%，261檔債券型基金平均上漲1.48%（理柏資訊，台幣計價至2/26），富蘭克林證券投顧表示，美國總統川普開啟關稅戰，時間點主要落在3月至4月初，預期在關稅政策明朗前市場欠缺方向，建議以美國平衡型基金及債券型基金為核心，度過波動期。

2025-03-01 06:05
英特爾再推遲俄亥俄州晶圓廠完工時間　還要等5年

英特爾再推遲俄亥俄州晶圓廠完工時間　還要等5年

晶片製造龍頭英特爾（Intel）一再推遲俄亥俄州晶圓廠的完工時間，此前已從2025年推遲至2027年，該公司宣布再度調整時程表，最早要等到2030年才會完工。

2025-03-01 10:38
「一床難求」卡急診　2情境住院險理賠大不同

「一床難求」卡急診　2情境住院險理賠大不同

醫療人力、物力吃緊，民眾就醫急診等病床的現象成為熱門話題，保險業者指出，急診患者在2種不同狀況下理賠結局大不同，保險法權威、北宇管顧總經理劉北元提醒，若政府單位以在宅照顧取代住院醫療，未來住院醫療險理賠也會連動影響。

2025-03-01 00:08
估值修復潮來了！　DeepSeek帶動陸、港科網股漲勢

估值修復潮來了！　DeepSeek帶動陸、港科網股漲勢

DeepSeek年前橫空出世，帶動香港恒生科技股表現，今年以來累積漲幅更達33.25%，新光恒生科技指數基金經理人詹佳峯表示，恒生科技指數年後這一輪上漲，主要受益於DeepSeek帶來AI技術突破，若結合陸港科網龍頭股本身條件，未來AI結合百工百業，迎來AI+互聯網、AI+電動車、AI+個人電腦等新商業模式，將能為企業帶來價值重估、股票評價回升等中長期投資契機。

2025-03-02 06:05
3月電業、工業用戶「天然氣價調漲」　液化石油氣凍漲

3月電業、工業用戶「天然氣價調漲」　液化石油氣凍漲

台灣中油宣布，3月份民生用戶天然氣、家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整；惟電業用戶氣價調漲3%、工業用戶氣價平均調漲10%，調整後仍低於成本，其他未調足部分持續由中油吸收。

2025-03-02 06:00
台積電再生電子級異丙醇　碳足跡減少9.7%

台積電再生電子級異丙醇　碳足跡減少9.7%

為實踐資源循環零廢棄願景，晶圓代工龍頭台積電（2330）推動「電子級化學品回收計畫」，將製程產出的廢棄資源轉製為符合品質標準的產品重回廠內使用，繼開發電子級四甲基氫氧化銨、環戊酮後，進一步與供應商合作針對異丙醇（IPA）廢液處理流程研發雙循環回收機制，除成功再製電子級異丙醇，亦將回收過程產生的廢水純化分離後回用於冷卻水塔，打造搖籃到搖籃的綠色循環體系。

2025-03-02 06:00
中鋼運通代總經理林錦駿真除　公司去年獲利約25億元

中鋼運通代總經理林錦駿真除　公司去年獲利約25億元

中鋼旗下的小金母中鋼運通，去年11月底總經理許健明退休後，遺缺由副總經理林錦駿暫代，今(1)日公司官網PO出林錦駿真除訊息。中運集團資本額42.25億元，去年集團營收約196億元，獲利約25億元，本業獲利率高於前年，但因前年有出售舊船利益，獲利達30億元。

2025-03-01 17:17
美股跌勢未止！華爾街大鱷曝3悲觀理由　修正持續一年

美股跌勢未止！華爾街大鱷曝3悲觀理由　修正持續一年

知名華爾街大鱷、對沖基金Point72創辦人Steven Cohen警告說，關稅、移民減少和政府效率部門（DOGE）成本削減可能導致美國經濟成長在下半年明顯放緩，同時他也認為，股市雖不會出現「災難性」的後果，但修正趨勢可能只會持續一年，市場上獲利最豐厚的階段已經過去，如果股市大幅修正也不足為奇。

2025-03-01 12:37
SCFI連7黑！歐洲線反彈　美國線仍跌逾10％

SCFI連7黑！歐洲線反彈　美國線仍跌逾10％

最新一期SCFI運價指數連續7周走跌，本周下跌79.79點或5％至1515.29，其中，歐洲線止跌反彈，美國線仍跌逾10％，今年變數較大，歐洲線貨量相對減少，但具體還是要根據市場貨源情況和運力來判定。

2025-03-01 06:00

讀者迴響

熱門新聞

金價大跳水　「2原因」引拋售

領獎倒數！５張9-10月千萬發票無人領　最低花54元買飲料

美股跌勢未止！華爾街大鱷曝3悲觀理由　修正持續一年

快刷存摺！符合資格者「一早領近10萬元」

前十大貨櫃船司僅陽明等三家未在大陸造船　營運船舶都有大陸造

大聯大宣布公開收購華經　每股出價25元

追趕台積電2奈米！　韓媒：三星良率已升至30%

史上最大包！台積電員工季分紅開獎　工程師自爆一次領40萬

中鋼運通代總經理林錦駿真除　公司去年獲利約25億元

3月電業、工業用戶「天然氣價調漲」　液化石油氣凍漲

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【當你親爸撞臉黃仁勳】下車瞬間差點以為本人XD

#方大同 「抗病5年」離世！ 享年41歲

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

史上第一人拒絕結尾妖精！　GD害羞狂躲鏡頭

好友方大同病逝...　 鄧紫棋演唱會哭了

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366