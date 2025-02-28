史上最大包！台積電員工季分紅開獎　工程師自爆一次領40萬

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台積電（2330）2月底前送出員工分紅，公司未揭露單一員工薪酬，不過已有工程師在社群討論版上分享成績，考績達均標者多在3.5個月左右，表現優異上看7個月，有人自爆「一次領到40萬，史上最大包」，讓人羨慕。

台積電考績採4級制，最優的考績為O（Outstanding）代表傑出，約佔全部受評員工10%，其次是S（Successful，達標），S又細分為為S+、S、S-，第3是I（Improvement needed，需要加強），考績最末則為U（Unacceptable，未達標）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

threads、Dcard討論版上有多人指出自己考績「S」，多拿到3.5～3.9個月的薪資，再對應職等，一次抱走20萬、30萬的人不少，有做半年就領到相當1.3月薪水的分紅，有工程師自評，今年4季分紅總金額衝破百萬，加上底薪併計，年薪保底300萬、上看400萬元。

台積電過往慣例，年度分紅共分5次發放，每年2月、5月、8月、11月共領8分之一，剩下的一半，則留到隔年股東會後發放，公司雖未揭露員工薪資，但公司董事會日前已先核准2024年度員工業績獎金與酬勞（分紅），總金額高達1405億9256萬元，創下史上新高，有不少員工嗨喊「獎金創個人新高」、「好香」。