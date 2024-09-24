鴻海Model D新電動車亮相！車型設計曝光　10／8科技日登場

▲鴻海釋出全新電動車Model D的預告短片，預計Model D將在科技日登場。（圖／翻攝自鴻海臉書）

記者楊絡懸／台北報導

鴻海集團（2317）即將在10月8日、9日舉辦「鴻海科技日」，正受外界期待時，鴻海也在9月23日深夜釋出全新電動車Model D的預告短片，預計Model D將在科技日登場。

鴻海以中英文表示，鴻海的創新進展迅速，引領未來科技的全新電動車Model D將強勢登場，在科技日展示之外，並將改變電動車的遊戲規則。

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據了解，鴻海至今已經開發出6款電動車型，包括純電休旅車Model C、豪華轎車Model E、電動巴士Model T、跨界原型車Model B、電動皮卡Model V、電動物流車Model N等。如今Model D的問世預告，也讓人好奇將鎖定哪些消費客群，是否也有機會走向量產版目標。

值得注意的是，鴻海與裕隆合資成立的鴻華先進（2258）以Model C為基礎的納智捷（Luxgen）n7電動車，累計今年前8個月交車數量達5,115輛，上半年平均單月掛牌數量約為1,000輛；預計第四季前，n7電動車每月交車數量可維持約1,000輛至1,200輛。

鴻海成立50周年，「鴻海科技日」也進入第5個年頭，今年以「Accelerating Imagination」（加速想像力）為主題，重點展示鴻海全方位的AI解決方案，涵蓋7大技術領域，包括超級算力中心、智慧製造、智慧電動車、智慧城市、半導體、前瞻技術與新能源。多場主題論壇也將帶來前瞻性的討論與交流機會，啟發更多創新思維。

鴻海科技日將於10月9日開放給一般民眾參觀。鴻海表示，將陸續發表MIH開放式平台、電動車與電動巴士、AI伺服器、低軌衛星、第三類半導體等，同時也擴大舉辦，主會場規模將是去年的1.5倍，屆時將帶來更多三大智慧平台的AI應用，讓民眾感受到鴻海科技日「3+3=無限大」的魅力。