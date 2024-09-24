債券ETF超旺　00687B、00931B、00948B掀起新追募潮

▲股市、投資市場示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

市場期待的美國降息循環終於開始，吸引投資人加碼投資債券ETF，包括國泰投信、統一投信、中信投信等業者紛紛公告旗下商品新一波追募。

其中國泰20年美債(00687B)在9月初完成第15度追募後，本次再追募總新台幣400億元最多，而統一美債20年ETF(00931B)新一波追募195億元也將在本周四（26）日生效，與中信優息投資級債（00948B）追募200億元一起熱鬧搶市。

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依照集保統計，00687B光是受益人就增加1.1萬人，是債券ETF中的第一名，買氣跟人氣都相當熱絡。

00687B基金經理人江宇騰指出，根據金管會公布的最新統計，億級高資產客戶「債券」佔資產組合比重飆升到13.1%，創下歷史新高，從最新的利率點陣圖來看，年底還有機會再降兩碼，明後年亦分別上修至降息4碼、2碼，至少2%以上的空間，趁現在進場布局長天期的債券ETF，未來價差可期。

今年來統一美債20年ETF(00931B)規模暴增73.29%至353.98億。第2次追募於9/16生效，00931B募集額度增加195億至585億，讓投資人交易時享有更優異的流動性，預計9/26開始募集。

統一美債20年ETF(00931B)基金經理人許雅惠表示，本次FOMC會議降息2碼，正式展開降息週期，為聯準會自2022年升息以來的首次降息。最新的利率點陣圖顯示，今年預期降息碼數由1碼調升至4碼，隱含著年底前尚有2碼的降息空間，明年及後年則是預期將降息4碼及2碼。

許雅惠認為，雖然後續聯準會降息幅度及速度，仍需視當下經濟數據和趨勢而定；聯準會主席鮑爾也表示本次降息屬於預防性降息，不該將降息2碼視為新常態，且點陣圖並非利率政策的最終路徑。但在聯準會降息循環展開的背景下，債市展望仍為多頭，長天期美國公債為合適的投資標的。

中信優息投資級債推出以來，規模與受益人數持續成長。據中信投信官網、截至9月20日統計，規模從掛牌當天的80.99億元，成長148%至201.01億元，一舉突破200億元關卡，受益人數更在短期內迅速成長82%，來到46,924人，成為投資人青睞的投資等級債ETF之一。

中信優息投資級債經理人呂紹儀表示，該檔ETF追蹤「ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數」，主要鎖定15年期以上的長天期投資級債券，同時也是國內首檔債券ETF首創殖利率優化因子，有望享有更佳的債息殖利率水準，成分債也會納入ESG篩選標準，為投資人把關優質的投資標的。