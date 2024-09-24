▲目前航行中，可能遇到美東罷工的船隻都是放慢船速，估計會在巴拿馬運河外等候消息，再決定怎麼做。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

美國東岸國際碼頭工人協會(ILA)訂的10月1日罷工時間日益接近，貨櫃船公司都表示船會照開，但超大型攬貨公司指出，10月美東線已有近半數航班取消，美東貨載很多已改走美西。▲國際主要港口都需面對碼頭工人問題。（圖／港務公司提供）

目前已經運抵美東，或是能趕在10/1前運抵美東的貨，船公司都在催促貨主儘早領走貨櫃，以免貨物被困在碼頭內，近日也見到排隊等候領櫃的拖車隊伍明顯增加，收貨人都有為月底可能的關閉做好準備。

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由於巴拿馬通行費很高，無法趕在10/1前在美東完成裝卸的貨櫃船，估計有可能等在巴拿馬運河外，看美東到底是罷工還是怠工，如果美國總統有動用塔虎脫條款，讓勞資雙方在80天冷靜期內重新上判桌，工會就有可能改以怠工形式向資方施壓，但因市場一直有傳聞指美國總統怕流失工會會員選票，不準備動用塔虎脫條款，現在誰都不知道事件會如何發展。

超大型攬貨公司負責人以在業界40年的經驗，指出遇到罷工，船公司絕大多數都是讓船隻停在外海等候罷工結束，因為不論貨改卸在哪，轉船或轉陸運的成本都是非常高的，託運人也不願意貨物改卸在其他港口，而且現在正逢市場淡季，船隻也沒其他地方可以去做生意，不如就等在那。

如果拜登政府真的不動用塔虎脫條款，罷工問題就有可能拖到總統大選後，超過一個月的罷工，是會讓市場運價高漲，而船公司顯然希望罷越久越好，對運價越有利。

但是也有另一派看法認為，美國總統不可能讓罷工拖延，進而拖垮美國經濟，現在市場貨量不足，罷工威力也大打折扣，如果罷工能在一到兩周內結束，正好趕上中國大陸十一長假後的首批貨載出貨期，一切就能安全過關。

日本海洋網聯船務(ONE)提醒貨主在9月30日之前提領貨櫃，並警告說碼頭在停止運作期間，不會對冷藏櫃進行監控。馬士基、赫伯羅德等也都呼籲貨主加快提領櫃。