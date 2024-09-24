郭智輝訪JASM　盼在熊本設科學園區「10幾家台廠想進駐」

▲台積電熊本廠。（圖／記者高兆麟攝）



記者廖婕妤／台北報導

經濟部長郭智輝率團訪問日本熊本縣，除了到台積電（2330）熊本廠JASM訪視，也拜會熊本縣知事木村敬，針對當地半導體供應商投資進駐情形交換意見，並指出熊本很有機會發展成科學園區，因為台灣還有逾10家企業也有意立即進駐熊本，但相關時程仍要看日方提出的條件決定，希望能盡快推行相關計畫。

台積電熊本廠預計今年Q4量產，第2座晶圓廠也預計在年底興建，2027年投產。郭智輝表示，目前有規劃在九州設置服務據點，雖然還無法具體承諾，但大概9成的機會會選擇在熊本；熊本要一次規劃300公頃的土地開發、成立科學園區雖然相當困難，但可以30公頃、50公頃逐步擴大，未來是有可能實現。

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據悉，福岡和長崎也都表達建設科學園區的意願，郭智輝指出，他理解其他縣市也有設置科學園區的意願，但仍會依循台積電及相關台灣業者的需求，因為整體市場需求還無法確定，因此也無法估算計畫推動速度，但依照目前情形，明年AI晶片將急速回溫，台灣新設置廠區有點延宕，未來市場所需的部分供給量能，可能要依靠JASM。

郭智輝也提到，其實不只台積電，目前台灣約有十多家企業表示有意立即進駐熊本，未來推動的將不僅是半導體，還包括AI相關供應鏈，因此將會有更多企業願意進駐；關於設置科學園區的時程，郭智輝說，要看日方提出的條件而定，也希望盡快推進這個計畫。

郭智輝認為，熊本相當有機會發展為科學園區，但目前面臨交通問題和人才問題，人才培育是必須的，因為半導體技術不斷進步，日本當前技術與最新技術大約有10年的差距，這也是為何必須加快教育和培訓的步伐，以便能夠共同研發最先進的技術。

郭智輝說，如果這些問題能夠順利解決，未來熊本將自然而然發展為類似台灣的科學園區，短期內比較難解決，但雙方計畫成立一個團隊，讓台日間的合作可以更加順利，並落實相關計畫。