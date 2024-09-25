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日立軌道採用輝達AI推即時鐵路分析　延誤率降20%

▲▼NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

日立軌道公司（Hitachi Rail）是一家驅動全球五十餘國的鐵路系統的全球運輸公司，公司也宣布正將 NVIDIA 的 AI 技術整合至其技術中，以降低鐵路公司的保養成本、縮短列車空轉時間，以及為乘客提高運輸的可靠性，日立軌道公司估計，主動維護的成本比起基礎設施意外故障後緊急維修降低了約七倍左右。其現有的 AI 監控系統已經將服務延誤率降低 20%，列車保養成本降低 15%，還將列車機廠的燃料成本降低 40%，減少能源消耗量。

日立軌道公司在旗下全新的 HMAX 平台中採用 NVIDIA IGX 平台，以即時處理感測器和攝影機資料。 NVIDIA IGX 平台是一套工業級的企業平台，能夠以高頻寬處理感測器資料，以及提供強大的人工智慧（AI）運算、功能安全能力和企業安全性。

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HMAX 平台消除資料蒐集與分析之間的延遲時間，將可協助日立軌道公司的客戶更快速地偵測需要維修的列車軌道、監控架空電力線的老化情況，以及評估列車與號誌設備是否正常運作。

日立軌道公司使用 NVIDIA IGX 與 NVIDIA Holoscan 平台即時分析處理好的感測器資料後，目標進一步提升上述效益。

日立軌道公司軌道車輛部門執行董事暨技術長我妻浩二（Koji Agatsuma）表示：「使用先前的數位監控系統，需要多日來處理資料和發現要注意的問題。如果我們能夠改用 NVIDIA 的技術來即時預測，那就能夠避免服務中斷，並且大幅改善安全性、可靠性與營運成本。

日立軌道公司在現有 HMAX 應用程式集的基礎上，利用 NVIDIA IGX 與 NVIDIA AI Enterprise 軟體平台，創造出全新的加速 AI 應用程式，協助各鐵路公司監控列車車隊與基礎設施。HMAX 應用程式集目前已在 2,000 輛列車共 8,000 節車廂的資料上運行。NVIDIA AI Enterprise 提供工具、預先訓練的模型和應用程式框架，以簡化生產級 AI 應用程式的開發與部署作業。

這些應用程式即將在 HMAX 平台上開放日立軌道公司的各國客戶使用，以處理來自列車上感應器、現有系統或從客戶已在使用的第三方軟體所匯入的大量資料。

以英國為例，每輛日立軌道公司列車上的感應器至多每五分之一秒就會回報近五萬個資料點。當列車或鐵路線的某個零組件需要保養時，與這些資料流保持同步的 AI 基礎設施可及時通報火車公司。AI 所產生出的見解同樣可以透過聊天機器人介面取得，協助營運商輕鬆找出趨勢與機會，以排出最佳的保養時間等。

我妻浩二表示：「萬一沒有及時發現和解決潛在問題，就可能中斷服務，為我們的客戶帶來重大的經濟損失，還有影響依賴這些運輸線路的乘客。NVIDIA 的 AI 基礎架構讓我們首次能夠即時通報數千英哩長鐵路路線的狀況，我們預計這將減少乘客移動的延誤和中斷。」

關鍵字： NVIDIA

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