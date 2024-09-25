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陽明第三季業績不會比上半年差　遇美東罷工會採取跳港措施

▲陽明海運賢明輪為首艘外籍船舶選擇在韓國添加生質燃油。（圖／陽明提供）

▲陽明如遇美東罷工會採取跳港措施。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2208)今(25)日下午舉辦法說會，公司財務長傅冠昇指出，因為結航遞延效應，公司第三季業績表現不會比上半年遜色，第四季因美國東岸與德國罷工可能，不確定性很大；公司營運長李明輝進一步指出，今年原是供給大於需求，但因紅海危機縮短供需差距，明年如果紅海危機仍在，差距也會縮小。

李明輝指出，美東是有罷工可能，罷工對運價會有正面幫助，但要看實際罷工狀況與時間長短，船舶卡在美東也會影響其他航線，如果罷工會考慮採取跳港措施，罷工如進入第二周，船舶原則上會在外海等候。至於貨載是否改從美西進，因美西港口與鐵路運輸量能有限並不容易，目前沒有考慮，貨主業沒有要求。

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德國最大工會Verdi與資方代表ZDS勞資合約已於五月底到期，勞資協商期間，勞方屢次發動短期罷工(8至48小時不等)施壓，目前第五輪談判已達成初步共識，工會成員將於9/27投票決定是否同意該方案。

去年開始透過常租船改購入的租改購策略，增加10艘萬箱(20呎櫃)級貨櫃船，目前自有船比例已經從去年的39%，提高為今年的49%。

陽明今年上半年財報，第二季單季營業收入為525.89億元，較去年同期增加50%，稅後淨利138.87億元，稅後EPS為每股淨利3.98元；上半年合併營收入963.91億元，較去年同期增加34%，稅後淨利232.67億元，稅後EPS為每股淨利6.66元。

關鍵字： 陽明第三季業績美東罷工跳港措施

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