星宇張國煒：加入寰宇一家機會大　2026年Q1前開歐洲航線

▲星宇航空。（圖／星宇航空提供）



記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）今日舉行上市前業績發表會，針對外界關注加入聯盟一事，董事長張國煒表示，會朝加入寰宇一家的目標邁進，加入機會非常大；另關於萬眾矚目的歐洲航線，執行長翟健華說，若是交機順利，2026年Q1以前可開闢首條歐洲航線。

外界關注星宇是否會加入聯盟，張國煒表示，其實策略上不見得要加入聯盟，但當然有機會就加入，加入聯盟有好有壞處，大家期待就努力，現在看起來最有機會的就是寰宇一家，其實星宇也沒有選擇，聯盟的準則是同一地區不會選2家航空公司，現在加入天合聯盟跟星空聯盟的機會就1％，但我要去做99％的事。

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張國煒指出，現在北美有跟阿拉斯加航空合作，阿拉斯加航空也是寰宇一家的，加入聯盟會朝寰宇一家前進，「國泰當然不會答應，誰會答應啦，每家航空公司加入聯盟都會有雜音，但終究還是會以大局為重，不會說一家不同意什麼都沒了，星宇加入寰宇一家的機會非常大，希望可以早日加入。」

至於何時擴展歐洲航線？執行長翟健華表示，歐洲一直都是旅遊需求強勁航線，一定會開闢，但新航空公司資源比較少，要先建置出規模，歐洲市場航點不錯，有旅遊市場、商務市場就一定會飛；寬體機來飛，現有A350太少了，歐洲航線放在後面一點的階段，內部有研議，如果空巴交機狀況準時的話，希望不晚於2026年Q1可以開闢第一條歐洲航線，可以在歐洲開闢2-3個航點，這樣才能完善全球布局。