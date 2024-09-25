泓德旗下星舟快充攜城市車旅建逾百座充電站　首創一站式智慧化支付

▲星舟快充與城市車旅透過智慧化軟硬體整合技術，首創「一站式智慧化支付服務」。（圖／星舟快充提供）

記者高兆麟／綜合報導

智慧電力公司泓德能源（6873）旗下子公司星舟快充與停車場經營龍頭阜爾運通（6914）旗下城市車旅，雙方簽署「電動車充電樁設置合作」。此次合作結合各自在停車場管理和充電站營運的優勢，將於全台建置突破百座充電站，站點包含台北大巨蛋、三創生活園區等A級商辦、商場空間及各縣市政府機關公有停車場。首創停車費及充電費「一站式智慧化支付服務」改變過往多平台支付的繁瑣流程，目標提供電動車主更便利的充電環境，共同邁向永續未來。

星舟快充推出全新「AI雲端充電管理平台」，整合充電、能源、雲端及人工智慧，為營運商提供高效管理工具，涵蓋充電站即時監控、營運資料設定與財務管理等功能，並搭配泓德能源自有品牌「TITAN充電樁設備」，提供軟硬體整合的「充電站營運解決方案」。城市車旅憑藉豐富的停車場管理技術，現於全台管理超過千座停車場，本次合作將城市車旅「PSS 5.0+雲端停車管理系統」與「行動支付服務」整合星舟快充充電服務，提供電動車主全新的停車場充電體驗。

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星舟快充與城市車旅陸續於全台聯手佈建突破百座充電站，包含AC與DC的建置，站點包含台北大巨蛋、三創生活園區等A級商辦、商場空間及各縣市政府機關公有停車場。首創「一站式智慧化支付服務」提供車主能同時繳納停車費及充電費，進場時透過車牌辨識即自動連線充電樁，簡化過往多平台註冊及綁定支付的繁瑣流程。星舟快充預計三年內將充電站導入近千座城市車旅停車場。

星舟快充透過自有品牌「TITAN充電樁設備」和全新開發「AI雲端管理平台」、「AI智慧開電系統」加速充電站佈局，期望帶給電動車主最貼心的充電體驗，除了支援預約充電和隨插即充服務外，系統更能根據不同車型及電池狀態提前預測充電時間。星舟快充現於全台總開發建置272座充電站，將持續升級充電樁管理及使用便利性。