終於降息美債ETF卻跌價　專家揭資本利得發酵時間

圖文／鏡週刊

美國聯準會啟動降息循環，9月降息2碼，政策利率調整至4.75～5.0％區間，且據最新點陣圖預測，2024年底前仍有2碼降息機會，2025及2026年則分別還有4碼及2碼調降空間，引發市場關注。投資人想問，明明降息循環已正式展開，為何債券ETF表現卻不如預期？

美國聯準會在考量通膨與就業風險下，9月決議降息2碼；在降息趨勢帶動下，長線來看美債殖利率將逐步走低，理論上有利債市行情，但觀察降息後債券ETF表現，卻不漲反跌，想趁機賺價差的投資人，被澆了一頭冷水。未來債券走勢究竟該如何看待？

「現階段美國經濟數據放緩，但還不到衰退程度；通膨確實往下走，但仍未達2％目標，因此要看到連續性、大幅降息機率不高，目前美國10年期公債殖利率約3.7％，其實已反映未來降息幅度。」中國信託投信ETF經理人張瓈尹指出，加上美國總統大選戰況激烈，過去經驗顯示，一旦川普當選，短線將不利債市表現，使得這波債券反彈相對有限。

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張瓈尹表示，聯準會只要展開降息循環，就不會很快結束。「已上車的投資人，一定要至少持有半年以上，才能享受到債券資本利得；若想短線區間操作，或空手投資人想撿便宜上車，建議可等美國經濟數據公布優於預期、美債10年期殖利率衝至3.8至3.9％時進場或加碼。」

她強調，聯準會降息目的在預防經濟衰退，除非景氣大幅滑落，否則債券價差空間較有限，建議投資人應從息收及股債配置角度來布局債券ETF。「美國經濟露出疲態，股市會反映景氣下修風險，預料未來市場震盪會相當激烈。就避險角度，投資人可藉由債券部位，緩和投資組合波動。」

張瓈尹建議，穩健保守型投資人可配置5到6成債券部位，以長天期、BBB以上投資等級債為主，持有至少6個月以上，除可坐收穩定債息收益，也可降低整體投資組合波動風險。例如00948B（中信優息投資級債）截至9月20日到期殖利率達5.73％，稱霸國內主要投資等級債ETF，值得偏好穩定債息的投資人關注。

▲資料來源：CMoney，2024/9/20



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