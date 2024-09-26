港務公司職安衛管理績效佳　獲頒推行職業安全衛生優良單位

▲港務公司榮獲「113年推行職業安全衛生優良單位」，由行政副總經理盧展猶(右)代表領獎。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司推動港群職業安全衛生工作有成，榮獲勞動部職安署頒發「113年推行職業安全衛生優良單位」殊榮，由該公司盧展猷行政副總經理代表於26日下午在高雄市草衙道SKM Park接受高雄市政府勞工局頒獎。

盧展猷表示，後疫情時代，隨著經濟逐漸復甦，商港港埠硬體設施建設能量加快成長，商港區域內經濟活動也隨之活絡，台灣港務公司為打造安全無虞的優質職場與港區工作環境，戮力帶領台灣港群推動職業安全衛生管理。

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公司從導入ISO/CNS 45001職業安全衛生管理系統開始，以系統管理為核心，推展各面向之管理計畫與行動，包含培育優秀職安衛管理人員、與教育訓練單位簽署合作訓練計畫、納入科技化教育訓練模板(VR虛擬實境)、推動港埠作業與工程管理系統化、建構員工健康管理系統與數據分析、持續辦理員工健康促進活動如玉山圓夢計畫、運動項目補助、紓壓系列課程等等，獲致優異的職業安全衛生管理成效。

盧展猷進一步表示，港務公司更積極與主管機關合作，陸續於各港邀集港區業者成立安衛家族，以經驗分享與合作模式，藉由家族運作平台，提升港區作業安全水準。

勞動部今年特別將事業提供之勞動條件、勞工身心健康照顧、中高齡及母性勞工保護，以及推動永續職場安全衛生健康發展等項列入評比，臺灣港務公司對此表示，提供員工安全健康的工作環境，是公司永續經營不可或缺的企業理念，未來港區環境將持續建置與精進各項安全衛生軟硬體設施，秉持『更安全、更健康、更友善』的初心來經營，朝向『港區安全、員工安家、業者安心』之三安方向，戮力追求達成港區零職災之目標。