保險業務、幣圈工作也能貸！遠銀Bankee祭出2.23%一段式利率

▲遠東商銀Bankee社群銀行擁有社群及科技優勢，推出相關產品皆打破傳統金融思維。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

一般大眾對於信用貸款的印象，多半是行業好、職級高，利率就會低，不過，金融從業人員如果從事業務性質或非主管職的工作，信貸利率依然高昂，包括保險業、金融租賃業、虛擬通貨商業等「泛金融業」也有如此痛點。為此，遠東商銀Bankee社群銀行打破傳統信貸思維，推出「金融客群快閃信貸」限定期間提供2.23%一段式浮動利率。

常見的信貸產品常用「四師客群」吸客，也就是醫師、律師、會計師、建築師可以享有低利優惠，但當民眾實際申請時，卻仍因職業與職級等各種不利因素，大幅提高信貸利率。

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遠東商銀Bankee社群銀行表示，為了解決這個痛點，「金融客群快閃信貸」打破傳統「職級／職等／職別」計價模式，無論任何位階、收入、工作屬性的員工，只要符合信貸產品核貸條件，都可享有一段式浮動利率2.23%，不玩信貸廣告常見的「起」字遊戲，申貸金額最低門檻新台幣100萬元起，至最高新台幣700萬元。

不過，此次快閃信貸產品客群之所以聚焦金融業，遠東商銀Bankee社群銀行也說明，主要是因為金融從業人員在財務規劃上具備成熟觀念，對信貸產品的需求、熟悉度及接受度普遍高於其他職業，因此鎖定「金融業」與「泛金融業」作為首波測試。

「金融客群快閃信貸」對象除了有傳統金控業、銀行業、保險業、證券期貨業外，也考量「泛金融業」族群信貸需求，包括金融租賃、虛擬通貨商業團體的員工，都是鎖定的族群，核貸後皆享有2.23%優惠一段式浮動利率。

值得注意的是，遠東商銀Bankee社群銀行日前也推出「挑戰型信貸」，打破「職業」計價模式，讓每期準時還款的客戶可透過自己「未來的信用」拿回已繳利息的一半，等於不同職業別皆有機會享低利率；這次推出的「金融客群快閃信貸」則進一步打破「職級／職等／職別」計價模式，也就是無論身處哪個職涯階段，都不受位階限制享有一段式利率，盼能為信貸產品注入更多顛覆傳統的創新思維。