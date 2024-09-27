航海人員測驗女性錄取率高於男性　張瑞庭從資訊人變成航海人

▲張瑞庭（左2）學習航海模擬機課程。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

113年第三次航海人員測驗榜示典禮今（27）日在交通部航港局舉行。航港局副局長劉志鴻指出，本次測驗報名人數810人，測驗合格人數153人，其中男性134人、女性19人，女性雖然佔比僅12.42%，但從錄取率來看，男生報考612人，合格134人，合格率21.90%，女生報考75人，合格19人，合格率25.33%

這次全程到考人數687人，一、二等船副、管輪等類科成績合格人數一等船副70人、一等管輪(含加考渦輪機或蒸汽機者)64人、二等船副10人、二等管輪9人，共計153人，合格率為22.27%。

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今年到7月底為止，我國船員在船人數7400名，男性7125名，佔96.38%；女性275名，佔3.72%；手冊有效人數（有船員資格人數）19,818名，其中男性18,646名，佔94.09% ； 女性1172名，佔5.91%。

航港局指出，在航運業蓬勃發展的時代，航海人員的需求日益增加，許多人懷抱夢想投入這一行業。這次測驗值得一提的是張瑞庭這位女性考生，第一次參加測驗就全部合格，她也分享對於航海的熱情與挑戰經歷，展現出對於海上生活的無限期待。

▲張瑞庭(左3)學習結繩課程練好基本功。（圖／航港局提供）

張瑞庭是資訊系畢業生，自小對海洋有著強烈的嚮往，雖然未能如願進入航海相關科系，但她並未放棄這個夢想。由於對釣魚有興趣，她考取了動力小船駕照，考照期間在課堂上聽到講師分享商船船員的經驗，重燃了航海夢。隨後，她毅然決然地報考台北海洋科技大學的航海系夜二專，在30歲後重拾夢想，透過自己的努力和決心，邁向商船船員的職涯。

在學習過程中，她感受到航海專業知識的深廣與實用性，印象最深的是操作模擬機的體驗，能夠真實地感受海上環境與船舶駕駛技巧，使她更堅定自己，未來要站在駕駛臺上成為一名合格航海人。

求學過程中，家人的支持也成為她追逐夢想的強大後盾，並未因她是女生而限制她的航海夢，反而鼓勵她多增廣見聞，增加閱歷，並在精神上給予莫大的鼓勵，支持她的選擇。她也不畏困難克服挑戰，而對白天上班，晚上上課的日子甘之如飴。

她建議想要進入這個行業的年輕人：「不忘初心，永不放棄。」，船員工作薪酬遠超過一般的陸地工作，不僅薪資穩定，隨著經驗的累積也有晉升機會，具長期發展潛力。她以自身經驗分享航海人員測驗的準備方法：合理的時間規劃、多做考古題，並強調與他人組成學習小組共同討論問題，可有效提升考試成績。

張瑞庭鼓勵有興趣成為航海王的年輕人勇敢追夢，以她的故事證明只要目標明確，有毅力與決心，航海夢想不再遙不可及。

航港局表示，榜單公布後，應考人可利用MTNet查詢榜單及登入帳號密碼列印成績通知單。應考人如欲複查成績，應在榜示之次日起10日內（113年9月28日起113年10月7日止），登入MTNet (網址為https://el.mtnet.gov.tw/EL03/EL030702/Index)「航海人員測驗管理子系統」之「線上申請作業」點選「成績複查申請」，依序填具資料並送出網路申請即可。

113年度第四次航海人員測驗將於113年11月23日至24日舉行，採網路報名，報名時間自113年9月28日0時起至113年10月7日下午5時止。詳情請至MTNet航海人員測驗管理子系統查詢。