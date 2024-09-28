SOGO日本展估挹注5000萬營收　Global Mall拚周年慶業績增15％

▲SOGO忠孝館。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

遠百（2903）轉投資遠東SOGO百貨秋季日本美食展登場，為期17天的檔期，目標可挹注逾5000萬元營收；冠德（2520）旗下環球購物中心（Global Mall）周年慶將於10／3開跑，周年慶整檔業績力拚成長15％。

SOGO表示，今年前8月忠孝館營收成長1％，在去年高基期情況下還能維持正成長，顯見國內消費力道仍不減；其中，黃金珠寶業績成長逾30％，高階家電、攝影相機類也都大成長，化妝品類小幅下滑2％，主要是受到一些平價品牌業績減少所致，但高端保養品牌仍維持正成長。

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SOGO指出，以往日本展業績最高達6000萬元，去年秋季日本展業績約4980萬元，今年秋季日本展帶來18家初登場新商品，同時還有17家日本職人現場實演，活動期間於指定日期消費還可兌換消費禮，持快樂購卡累積消費還有機會抽中星宇航空（2646）、台灣虎航（6757）機票等好禮，因此看好這波檔期可挹注逾5000萬元業績。

另外，Global Mall表示，今年前8月業績成長6％，迎接下半年最大檔期再加碼衝刺，首波夢想周年慶檔期將於10／3至10／16展開，以夢想慶典為主軸，力推3大購物攻略，多元門檻、多樣業種滿額贈，回饋廣度更甚以往，更首度與芭比合作推出4大亮點，可望吸引人潮。

Global Mall指出，9、10月共計引進近80個新櫃，以服飾配件、餐飲美食佔比最高，包括新北中和、屏東市店都有引進新櫃；車站店近期也大幅改裝，板橋車站引進E JEANS等多家服飾新櫃、南港車站有來自京都的京都柚子豚骨拉麵研究中心，新左營車站3樓更升級美食街，桃園A19則有DAISO大創旗下品牌THREEPPY登場，周年慶整檔業績力拚突破目標成長達15%。