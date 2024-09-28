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中華企業倫理教育協進會15週年　敬師傳承、世代接棒永續前行

▲▼(業配)中華企業倫理教育協進會15週年暨向大師致敬典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲中華企業倫理教育協進會歡慶15週年，邀請各界貴賓、大專院校教師、企業單位代表共襄盛舉，並向長年致力於企業倫理的兩位大師－孫震教授與許士軍教授致敬。（圖／記者李毓康攝）

記者洪菱鞠／台北報導

中華企業倫理教育協進會歡慶成立15年，28日於台北國際會議中心舉行「中華企業倫理教育協進會15週年暨向大師致敬典禮」，現場邀請台灣大學名譽教授孫震、管理學大師許士軍教授與台達電、上銀科技等各界貴賓，以及來自全台支持推動企業倫理的大專院校教師、企業單位代表共襄盛舉，回顧推動企業倫理與關注永續議題的各項努力與成果，更向孫震與許士軍兩位大師致敬，致贈「企業倫理教育卓越貢獻獎」，感謝他們為台灣企業倫理教育的發展基礎扎根，現場同時揭示「大師線上講堂」與「倫理與永續青年領袖營」啟動儀式。

中華企業倫理教育協進會是由一群教育界、學術界和企業界關心倫理教育與實踐的人士所組成，自2009年成立至今，以推廣企業倫理之教育、研究、交流與實踐為宗旨，希望提升台灣的企業倫理與社會倫理，將台灣建設成一個繁榮、進步、富而好禮的美好社會。在創會理事長孫震教授、榮譽理事長許士軍教授的帶領下，奠定推動企業倫理與關注永續議題的根基，也攜手各方先進共同為推廣理念而努力，讓15年前播下的良善倫理種籽，得以成長、茁壯。

典禮當天適逢教師節，特別向孫震、許士軍致敬，致贈企業倫理教育卓越貢獻獎，感謝兩位大師作為倡議企業倫理的先驅，長久以來為推動企業倫理教育所投入的努力與貢獻，使企業倫理如今備受社會與企業的重視，現場更透過敬師儀式，向兩位教授奉茶感謝師恩、奉上束脩禮，象徵企業倫理教育的接棒傳承。

▲▼(業配)中華企業倫理教育協進會15週年暨向大師致敬典禮，敬師儀式中向孫震教授(左二)與胡士軍教授(右二)致敬。（圖／記者李毓康攝）

▲▼適逢教師節，典禮上透過敬師儀式，向孫震教授、榮譽理事長許士軍教授奉茶感謝師恩、奉上束脩禮，象徵企業倫理教育的接棒傳承。

▲▼(業配)中華企業倫理教育協進會15週年暨向大師致敬典禮，敬師儀式中向孫震教授(左二)與胡士軍教授(右二)致敬。（圖／記者李毓康攝）

信義企業集團創辦人暨中華企業倫理教育協進會發起人周俊吉引言致詞時提到，「由衷感謝孫震教授和許士軍教授多年來致力於推動企業倫理教育，如今能夠在全國各院校蓬勃發展，與企業界積極推動和大家的重視密不可分，希望未來繼續引領我們在企業的道路上走得更長更遠。」孫震也向協進會團隊表達感謝與期許，以及感謝團隊中的教師加入推動企業倫理教育的行列，成為今日國內企業倫理教育的主力。

▲▼(業配)中華企業倫理教育協進會15週年暨向大師致敬典禮，信義企業集團創辦人周俊吉(左)與孫震教授(右)。（圖／記者李毓康攝）

▲信義企業集團創辦人暨中華企業倫理教育協進會發起人周俊吉（左）受邀代表，向孫震教授（右）頒發企業倫理教育卓越貢獻獎。

回顧中華企業倫理教育協進會的發展歷程，以及企業倫理教育的重要性，孫震指出，他曾於1991年受邀參與創立中華民國群我倫理促進會，盼運用社會資源推動第六倫，也就是五倫的擴充，從個人延伸至整體社會之間的新倫理關係，只是從90年代一直到2000年初期，有感於當時社會風氣敗壞，令人感慨五倫已失，難以推動第六倫，因此他與許士軍之後朝向企業倫理發展；2004年，周俊吉創辦人提出企業倫理教育扎根計畫，獎勵大學院校的企業倫理教師，信義文化基金會特別邀請他擔任評審委員與召集人，並於2009年發起成立中華企業倫理教育協進會，今日能與大家一起慶祝，深感榮幸。

孫震特別提到，2001年時，許士軍教授曾提案做台灣社會信任調查，旨在探究影響社會的政治領袖、工商業領袖、社會精英等對象，台灣社會大眾的信任度評價，該調查後來也得到周俊吉董事長的信義文化基金會贊助支持，計畫發表至今，已經做了21次調查，是群我倫理促進會90年代以來最重要的一項成就，然而，周俊吉創辦人默默低調沒有主動提及，在此很感謝他的貢獻，對於他在2017年獲得了《遠見雜誌》的第二屆君子企業家獎，可說是實至名歸。

▲▼(業配)中華企業倫理教育協進會15週年暨向大師致敬典禮，中華企業倫理教育協進會理事長胡秀華(左)與胡士軍教授(右)。（圖／記者李毓康攝）

▲中華企業倫理教育協進會理事長胡秀華（左）代表頒發企業倫理教育卓越貢獻獎給許士軍教授（右）。

許士軍表示，過去管理學的準則是為股東追求最大利潤，心有餘力才為社會做一些事情，但這兩三年來ESG成為顯學，企業已經理解，除了追求利潤，還缺少一些有價值東西，就是企業倫理，若是只靠市場、追求利潤難免狹窄，所幸在周俊吉創辦人支持之下，許多企業已經有其意識，開始善盡企業社會責任、培養企業倫理管理人才，經濟、法律、政治、社會都開始有倫理概念。

中華企業倫理教育協進會在過去15年，在信義文化基金會長期支持下，共同舉辦全國企業倫理教師營、全國大專校院倫理個案分析暨微電影競賽，投入校園企業倫理師資培力與學生倫理教育，十餘年下來培育881位企業倫理種子教師，累計10,909位學生參與競賽。同時舉辦倫理沙龍講座，邀請不同領域的企業代表交流與分享，並與企業展開長期合作，協助台達電子文教基金會辦理台達企業環境倫理研究獎助，支持環境倫理與永續議題的學術研究。

▲▼(業配)中華企業倫理教育協進會15週年暨向大師致敬典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲典禮上宣布啟動「企業倫理線上講堂」與「倫理與永續大專青年領袖營」計畫，期望未來持續擴大、深化企業倫理影響力。

近幾年，協進會積極突破創新，研發企業倫理桌遊教材、錄製企業倫理podcast、舉辦企業倫理線上讀書會，藉由更多元趣味的互動學習方式，以及透過產官學不同領域的專家與代表，共同交流與分享企業倫理與投入永續發展的經驗，除了將企業倫理觀念持續推展到校園、企業外，更進一步推廣至社會大眾。

展望未來，為持續提升企業倫理的社會影響力，將企業倫理推向社會各個層面，典禮最後由中華企業倫理教育協進會理事長胡秀華攜手兩位大師及合作單位代表，一同揭示「企業倫理線上講堂」與「倫理與永續大專青年領袖營」啟動儀式，代表著推動企業倫理的世代傳承與永續，讓15年來的成果持續開枝散葉、匯善成林，共同邁向永續社會。

關鍵字： 中華企業倫理教育協進會孫震許士軍信義企業集團周俊吉

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