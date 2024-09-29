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金價破紀錄也沒用！辛巴威金幣狂貶4成　利率急升至35%

▲▼辛巴威央行。（圖／路透）

▲辛巴威央行。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

還記得通膨失控導致印出一張「100兆元」紙鈔的非洲國家辛巴威嗎？為了對抗貨幣不穩定和高通膨，辛巴威政府在今年4月推出與黃金掛鉤的新貨幣「辛巴威金幣」（Zig），企圖穩定市場，雖然國際金價走揚，但多家外媒卻指出，受到民眾不信任辛巴威政府穩定貨幣的能力影響，民間消費與投資持續使用美元、鄰近國家南非幣交易，Zig於上周最後一個交易日狂貶逾4成，辛巴威政府也宣布升息，由目前的20%拉至35%，立即生效。

國際金價過去7個交易日中，有4天刷新歷史高點，周四一度所創歷史最高來到每盎司2685.58美元的水準，周五現貨黃金紐約盤小幅整理，以下跌0.53%，以每盎司2658.32美元作收，低於本周累計上漲1.38%，美國黃金期貨收跌 0.9%、以每盎司2668.1 美元作收。但與金價掛鉤的辛巴威幣卻沒有跟著水漲船高，甚至出現單日重貶逾4成的特殊現象。

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▲▼辛巴威幣（如圖）已遭辛巴威金取代。（圖／記者陳筱惠攝）

▲辛巴威元（如圖）已遭辛巴威金取代。（圖／記者陳筱惠攝）

《BBC》報導，辛巴威政府在半年前宣布推出與黃金掛鉤的新貨幣「Zig」，以此取代辛巴威元，是該國25年來的第6種貨幣。

外電指出，當Zig在4月推出時，市場一度認為躲進辛巴威股市的資金將轉向，導致當地股市重挫99.95%，日均量也從1525.1萬股、日成交值238.7萬美元，急縮至187.7萬股、22.2萬美元。不過新貨幣上路至今，辛巴威人的交易貨幣，仍多接受美元、南非鍰、波扎那普拉、印度盧比、歐元、人民幣、澳洲元及英鎊等。

《路透社》報導，至9月27日周五收盤為止， ZiG 貨幣中間價為 24.3902，而26日為 13.9987，等於單一交易日貶值幅度高達42.6%。

辛巴威央行同時於27日發布聲明，決議將利率由20%升至35%，強調「立即生效」。當地央行官員指出，決策成員相信此舉應對新出現的匯率風險、穩定通膨預期並在近期和短期內穩定物價方面發揮很大作用。

《彭博社》引用辛巴威獨立經濟學家Hapi Zengeni表示，值得注意的是，央行並未表示是否允許貨幣自由浮動，或在貶值後仍會控制匯率，這種做法將對貿易、投資與消費者的行為帶來挑戰，進一步影響經濟。

辛巴威2009年1月發行面額100兆的紙鈔（1後面14個0，但只值台幣20，在當時約可買2根香蕉），一時成為話題。

關鍵字： 辛巴威黃金通膨

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