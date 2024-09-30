「月配息ETF」00944開獎！每張可領58元　年化殖利率4.64%

▲「月配息ETF」野村趨勢動能高息（00944）宣布配息金額。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

擁有2.3萬股民的「月配息ETF」野村趨勢動能高息（00944）30日宣布，配息金額為每單位0.058元，即每張可得58元；如果以9月30日收盤價15元計算，單次股利殖利率0.38%，換算年化殖利率約4.64%。實際配發金額將於10月15日計算並公布，除息日為10月17日，領息日為11月14日。

據了解，00944於2024年5月9日正式掛牌上市，此次配息為第四次配息，至今每個月都同樣配發0.058元，單次股利殖利率0.37%至0.39%之間，年化殖利率也落在4.5%左右，比起其他高息ETF動輒8%、9%的年化報酬率，仍較為清淡。

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野村投信投資策略部副總經理但漢遠表示，台股長期向上，股市走勢最終將回歸基本面，如企業獲利與成長性，對於想進場或加碼的投資人仍可分批逢低布局聚焦高股息題材，具備正向趨勢動能的特性。

但漢遠說，「臺灣趨勢動能高股息指數」即同時採用動能與股利雙指標，找出股價具備「正向趨勢動能」的「高息」股票，短中長期表現抗跌，拉長至1年的正報酬機率與平均表現可添上漲潛力。

投資專家也認為，「新兵ETF」本來就不會太多資本利得，反而要研究ETF的選股邏輯，抓住穩定成長的關鍵。00944則是找出「過去12個月維持強勢的股票」，當個股未來6個月續強、優於大盤表現機會大，就列入成分股，可避免成為市面上「重複率高」導致團進團出的ETF。