ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

馬士基推介未來樞紐港運作模式　業界估需降價爭取非直航港貨載

▲美東碼頭罷工一天估計要五天才能處理完積壓貨物。（圖／取自紐澤西港務局官網）

▲馬士基與赫伯羅德合組的雙子星聯盟，將採取樞紐港運作模式。（圖／取自紐澤西港務局官網）

記者張佩芬／台北報導

丹麥馬士基與德國赫伯羅德新成立的雙子星聯盟，明年2月即將正式運作，航線規劃正式出爐，上周三(25日)邀請亞洲十餘家超大型攬貨公司到其上海公司，推介雙子星聯盟的營運操作模式。與會人士指出，該聯盟採取的樞紐港營運策略，幹線母船僅彎靠新加坡、釜山、上海、寧波與越南等少數港口，其餘港口貨載靠集貨船運送，估計很難獲得託運人青睞，非直航港口恐需要靠低廉的運價爭取貨源。

馬士基邀請了台灣三家攬貨公司，包括在亞洲-美國航線攬貨量名列全球第3的海碩集團、名列第15的華夏國際，以及在亞洲區間航線擁有高攬貨量的超捷國際物流。該公司強調為提高船舶準班率，營運網路將以樞紐為中心，目標是在這些樞紐上擁有最高水準的生產力和靈活性，進而確保聯營航線的競爭力與準班率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

早在今年1月，國際媒體與業界高階就曾指出這項策略將會備受考驗，因為樞紐運作代表直靠港口減少，而較多託運人喜歡的是直航服務。

上周與會攬貨業指出，就台灣來說，國內的陽明海運與長榮海運都有提供歐美主要港口直航服務，萬海航運也經營有美西與美東直航航線，不太可能去選擇需要轉船的雙子星服務，除非是雙子星有提供夠低廉的運價，但是較高價值的貨品，貨主考慮轉船可能增加的風險與拉長的運送時間，即使運價較低廉，可能也不會選擇雙子星。

雙子星的營運模式，對樞紐港的貨主就具有吸引力，因為彎靠港口少，縮短了運送時間，因此被選為樞紐港的這些港口相關貨主，選用雙子星的意願就會提高；其他非直航港口貨載，託運人就會擔心因天候或其他因素航班延誤，錯過轉幹線母船的時間，就要再多等一周才能裝船運送。

雙子星聯盟船隻因為減少直靠港口，在樞紐港都有自己的專用碼頭，估可以省下不少碼頭費用與油料支出等，粗估美國線每大箱可省下約6百美元，可以用來壓低運價4-600美元，是否因為低廉的運價能夠爭取到足夠的貨載，就有待觀察。

業界直言，馬士基是因過去幾年新造船太少，原與船隊規模世界第一的地中海航運聯營，沒有缺船問題，現在改與比自己小的赫伯羅德聯營，船隊就嫌不足，現在兩家公司在租船市場搶租船舶，而近期租價高漲，中小型船又缺船，有一定的困難度。

關鍵字： 馬士基樞紐港運作降價非直航港貨載

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

不管啦！給我錢EP92正片／6招生活省錢法 帶你輕鬆存錢又不失生活品質

推薦閱讀

快訊／7-8月統一發票　誕生17名千萬幸運兒

快訊／7-8月統一發票　誕生17名千萬幸運兒

今年7-8月統一發票千萬特別獎號碼「38039158」開出17張千萬大獎、200萬特獎「08276859」則開出15張，包括7-ELEVEN、全家、OKmart、全聯等超商、量販通路都已先釋出開出千萬大獎消息，最低消費金額僅35元，財政部指出，今年7-8月統一發票兌獎日期自10月6日起至明年1月6日止，中獎人要把握機會兌獎。

2024-10-01 10:30
勞動基金8月獲利13.4億元　前8月賺8871億元

勞動基金8月獲利13.4億元　前8月賺8871億元

勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金最新績效，截至8月底止，勞動基金規模為6兆7,957億元，收益數為8,871億元，收益率14.25％；8月單月收益數為13.4億元 。

2024-10-01 10:20
台股ETF退燒！上周逾3.8萬股民下車　00919守住人氣王

台股ETF退燒！上周逾3.8萬股民下車　00919守住人氣王

台股ETF受益人千萬大關前近關情怯，終止30周創新高紀錄。根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，63檔台股ETF受益人最新一周不增反減，減少3萬8,129人，來到980萬4,366人。

2024-10-01 09:42
準日相石破茂嚇壞日本股匯市　謝金河：不可呷緊弄破碗

準日相石破茂嚇壞日本股匯市　謝金河：不可呷緊弄破碗

日本自民黨新任總裁石破茂將獲國會指名為新任日本首相，日本股市在昨（9月30日）大跌1910點，日圓兌美元升值到142價位，財訊傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，給準日相石破茂上｢第一堂經濟課｣，日本經濟才從谷底爬升，元氣尚未恢復，市場在提醒他不可「呷緊弄破碗」。

2024-10-01 09:27
山陀兒襲台6縣市放颱風假　勞動部：不出勤建議別扣薪

山陀兒襲台6縣市放颱風假　勞動部：不出勤建議別扣薪

中颱山陀兒緩慢靠近台灣，南部尤其首當其衝，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣等6縣市今（1）日停班停課，對此，勞動部提醒，天然災害發生時，勞工是否出勤，重點在於防災與避險，應以勞工安全作為首要考量，只要工作地、居住地或上班途中會經過的區域停班，勞工可要求不到班，也建議雇主不要扣薪。

2024-10-01 06:00
官股金融業第3家！駭客不放颱風假　一銀證實遇網路攻擊

官股金融業第3家！駭客不放颱風假　一銀證實遇網路攻擊

雖然強颱山陀兒逼近，但俄羅斯駭客揚言攻擊台灣官方金融機構、政府部門的動作不停歇，第一金（2892）今（10月1日）公告旗下子公司第一銀行「第e個網」遭受DDoS（分散式阻斷服務）網路攻擊，已啟動防禦機制。

2024-10-01 09:20
漲14%電價衝擊台積電毛利「外媒也關注」　17日法說會釋疑

漲14%電價衝擊台積電毛利「外媒也關注」　17日法說會釋疑

經濟部9月30日下午召開電價費率審議會，未來半年民生電價凍漲、產業用戶平均調漲12.5％，但其中半導體、光學儀器及設備製造業、建築工程業等最高調漲14％，新電價10／16起實施，對此外媒彭博社也表示，預計將影響台積電的獲利，法人則推估，對毛利影響可能落在0.3%到0.5%之間，但仍看好台積電長期毛利率53%目標仍可達成，外界也期待台積電17日法說會中說明相關影響。

2024-10-01 11:26
台積電漲14元至971　指數漲逾190點

台積電漲14元至971　指數漲逾190點

美股周一（9月30日）漲多跌少，台股今（10月1日）以上漲105.11點、22329.05點開盤，漲勢持續，指數上漲逾190點，台積電上漲14元至971元。

2024-10-01 09:02
馬士基推介未來樞紐港運作模式　業界估需降價爭取非直航港貨載

馬士基推介未來樞紐港運作模式　業界估需降價爭取非直航港貨載

丹麥馬士基與德國赫伯羅德新成立的雙子星聯盟，明年2月即將正式運作，航線規劃正式出爐，上周三(25日)邀請亞洲十餘家超大型攬貨公司到其上海公司，推介雙子星聯盟的營運操作模式。與會人士指出，該聯盟採取的樞紐港營運策略，幹線母船僅彎靠新加坡、釜山、上海、寧波與越南等少數港口，其餘港口貨載靠集貨船運送，估計很難獲得託運人青睞，非直航港口恐需要靠低廉的運價爭取貨源。

2024-10-01 08:19
4銀行競推美元優利　10萬美元存3個月最多滾出4.1萬台幣

4銀行競推美元優利　10萬美元存3個月最多滾出4.1萬台幣

為拉攏外幣定存族目光，銀行搶在今年第4季推出美元優利定存，《ETtoday新聞雲》盤點台中銀、華南銀、王道銀、板信銀等4家銀行美元優利專案，發現年息多喊到5%以上，3個月期定存以台中銀年息5.25%最高，以存入10萬美元估算，3個月期滿可領到相當於4.1萬元台幣，吸引定存族的目光。

2024-10-01 00:02

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王燕軍「業務繁忙」　辭任松崗董事長

高港要求絕大多數船隻出海避風　賴著不走列黑名單且將裁罰

快訊／7-8月統一發票　誕生17名千萬幸運兒

證交所公布12檔注意股　所羅門當沖比例破7成被列入

山陀兒襲台6縣市放颱風假　勞動部：不出勤建議別扣薪

4銀行競推美元優利　10萬美元存3個月最多滾出4.1萬台幣

竹東投資客消失　20年資深房仲：自住客機會來了　

電價「最高漲14％」波及行業一次看　影響今年CPI 0.03個百分點

國泰世華ATM　「QR Code提款」再進化

半導體廠電價拍板上調14%　聯電：成本增加「影響待進一步評估」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366