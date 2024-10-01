英業達葉力誠：AI下半年表現很不錯！IP業務也有發展潛力

▲英業達董事長葉力誠。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

代工廠英業達（2356）董事長葉力誠1日受訪表示，AI、筆電及伺服器，是英業達專注的方向，目前看來動能及成果都還不錯，另外矽智財（IP）業務也將成為英業達的發展潛力；至於超微（AMD）收購ZT Systems，英業達應該有機會展開更多合作投資。

葉力誠出席獎項活動，會後接受媒體採訪。談到英業達集團旗下AI發展，他說，不論是筆電或伺服器，都是目前專注的方向，相較於廠商今年初展望保守，今年下半年的出貨表現看起來都還不錯，期盼能延續到2025年。

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至於英業達近年增強高毛利的矽智財（IP）業務，葉力誠說，IP需要時間慢慢發展，英業達也希望可以找到其他合作廠商，開發更多或更先進的IP，整體來看前景可期，但還不是主要聚焦的發展項目。

此外，晶片大廠AMD宣布要併購輝達（NVIDIA）伺服器供應商ZT Systems，並計畫分割出售硬體製造事業。英業達身為ZT Systems的大股東，伺服器事業是否會受到影響？

對此，葉力誠指出「ZT是一個很好的投資」，事實上，過去英業達就透過「間接」的方式，提供產品給客戶，相信未來應該也有「直接」做生意的可能性，對整體未來發展有所幫助。

至於如何看待產業電價平均調漲12.5%，葉力誠說，不論電價如何變動，公司仍不斷調整體質，因應所有的變化，目前除了運用AI來為工廠節能，還有其他的方法策略，像是找尋不同的生產基地，尋求更多有效的綠電或較有競爭力的電價，這些都是不可或缺的方式。