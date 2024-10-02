13年沒開張！統一發票千萬獎已開出1106張　連江縣至今未破蛋

▲113年7-8月統一發票。（圖／記者林育綾攝）

記者陳瑩欣／台北報導

今年7-8月統一發票千萬特別獎才剛剛公告，財政部統計，統一發票自100年1-2月期起，每期開出特別獎新台幣1000萬元中獎號碼1組，至今年5-6月期累計81期，可兌領1000萬元特別獎的中獎發票共有1106張，其中已兌領了826張，財政部統計指出，「全台21縣市都開過至少1張以上，只有連江縣13年來沒開張。」

財政部賦稅署指出，統一發票這13年來統一發票已為台灣創造了826位千萬富翁，但也有280張沒來領獎，其中有4張5-6月開出的千萬特別獎還在領獎期限，加上最近一次新開出17名千萬幸運兒，共有21人有機會成為千萬富翁。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《ETtoday新聞雲》盤點今年以來各期統一發票千萬特別獎開立地點發現，台北市今年以來開出12張居冠，其次是桃園市11張、新北市9張、台中市8張、高雄市4張進入年度第5強。

另外，新竹縣、台南市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、新竹市都有開出2張；台東縣、南投縣、宜蘭縣、嘉義縣、嘉義市都各有開出1張以上的紀錄。

賦稅署資料也顯示，自100年至113年統一發票特別獎開立張數以台北市236張最多，新北市也已來到200張，高雄市、台中市、桃園市各達113張、122張與100張，名列前5強，而連江縣是唯一一個至今還沒有開出千萬特別獎的地方。