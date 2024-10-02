實支實付險改款3大QA　全球人壽：住院醫療、門診手術理賠都升級

▲就醫示意照。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新種實支實付醫療險十月上路，包括台灣人壽、富邦人壽、全球人壽皆推出的產品不保證續保的產品，不過全球人壽強調，新品上架後，保戶可沿用原投保時的體況銜接，改款後商品將手術費納入住院醫療特定費用保險金中，額度共用理賠更彈性。另外，考量越來越多的手術項目直接在門診就能進行，例如大腸鏡息肉切除術、尿路結石體外震波碎石術等較輕微的診療項目，都有包含在改款後商品的保障範圍內。

以下為全球人壽針對實支實付醫療險改款後提出3大QA懶人包：

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1.新實支商品改款後的特色是什麼？

A：全球人壽考量到住院時期除了病房費的差額支出外，住院扣薪或是看護費用都是醫療費用收據外的隱藏開銷，改款後的新實支實付商品除了提供每日病房費用的實支實付保障外，更提供住院照護保險金。此外，以前的商品將住院手術費用與住院醫療費用分成兩個限額，有時會遇到住院手術的額度沒用到，但住院醫療費用卻超過限額無法理賠的窘境。因此，改款後的商品特別設計將手術費納入住院醫療特定費用保險金中，額度共用理賠更彈性。另外，考量越來越多的手術項目直接在門診就能進行，例如大腸鏡息肉切除術、尿路結石體外震波碎石術等較輕微的診療項目，都有包含在改款後商品的保障範圍內。



2.目前全球人壽設計如何?

A：全球人壽本次推出兩款實支實付新商品，其中一款非自負額型商品「全球人壽實足滿意醫療費用健康保險附約」(XHC)，雖然是一款不保證續保的一年期實支實付醫療險，但保戶其實不用擔心該商品保障的延續權益，全球人壽表示，改款後的不保證續保實支實付醫療險，不會針對個別保戶身體狀況而不同意續保。此外，考量保險商品會隨著醫療技術的進步而與時俱進，原有的商品會停售換代，納入新的保障項目。因此，針對投保改款後不保證續保新商品(XHC)的保戶，全球人壽還額外提供未來商品改款換代時，可以原本投保商品的體況條件，更約至改款後的新商品，對保戶的權益是相當的有保障。



3.試算23歲社會新鮮人小美投保新款保費與保障？

A：以23歲的小美投保「全球人壽實足滿意醫療費用健康保險附約」(XHC)為例，每天只要不到10元就可以擁有俗稱雜費的住院醫療費用15萬元限額內理賠的實支實付保障，此外，還有自費病房、門診手術、門診特定診療等實支實付保障等，對於新鮮人來說是非常值得入手的基本醫療保障。