台灣虎航現增暫定每股47元　10月底再開2條高雄出發航線

▲台灣虎航。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
台灣虎航（6757）持續布局南台灣旅遊市場，日前宣布10月底將新增「高雄-岡山」及「高雄-富國島」航線，屆時從高雄出發的航線達到10條；另台灣虎航拚年底前轉一般板上市，董事會日前通過上市前辦理現增發行新股，暫定每股47元溢價發行。
近年來越南旅遊市場蓬勃發展，台灣虎航也在2022年底首度插旗越南，先後開航「桃園-峴港」、「高雄-峴港」2條航線，並看好富國島旅遊熱潮，在今年4月開航「桃園-富國島」航線後，「高雄-富國島」航線也將於10月底開航，初期每周營運3班。
目前台灣虎航高雄出發的航點，包括東京成田、名古屋、大阪、福岡、沖繩、金浦、澳門、峴港，待10月28日越南富國島、日本岡山開航後，將達10個航點，展現深耕南台灣市場的企圖心。
台灣虎航今年營運持續增溫，上半年合併營收82.14億元，年增5成，稅後淨利為15.34億元，年增逾1倍，EPS為3.42元；7月暑假營收寫單月新高，8月表現也不俗，暑假整體載客率逾8成，法人看好Q3獲利再創佳績。
此外，台灣虎航今年迎來開航10周年，日前向證交所申請轉為一般板上市，並公告董事會通過改列一般板初次上市掛牌前，辦理現金增資發行新股案，現金增資發行新股10,530張，暫定以每股47元溢價發行，增資資金用途為充實營運資金。
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