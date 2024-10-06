每周碰上詐騙！Whoscall調查：3成台灣人遇到後「1小時內受騙」

▲GASA與Whoscall發布亞洲詐騙調查，3成台灣人遇到詐騙後1小時內受騙。（圖／Gogolook提供）

記者楊絡懸／台北報導

以陌生來電辨識軟體「Whoscall」打出名號的Gogolook（走著瞧-創，6902）與全球防詐聯盟GASA及ScamAdviser發布調查報告，深度解析台灣詐騙面貌，內容指出，台灣有超過5成民眾每周都會接觸到詐騙，更有近3成的受騙者在與詐騙接觸後的1小時內支付金錢或提供個資。

十大詐騙手法揭曉：個資盜用、投資與購物詐騙最常見

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GASA《亞洲詐騙調查報告》針對亞洲多達13個地區、將近2 萬5,000名受訪者進行調查，列出亞洲各國最常見的十大詐騙手法，整體而言，「個資盜用」、「投資詐騙」與「購物詐騙」為亞洲所有國家共同的隱憂，而台灣民眾遭遇最多的威脅為「個資盜用」（24%），這與日本、新加坡、越南、中國等6個國家的情況相似，顯示個人資料安全問題日益嚴峻，而在韓國、馬來西亞、巴基斯坦與印尼則以「投資詐騙」最猖獗。

除了「個資盜用」，台灣詐騙手法其次是「購物詐騙」（15%）和「企業冒名詐騙」（13%），持續威脅消費者的財產安全。「假冒親友詐騙與中獎」與「優惠詐騙」則同以11%並列第四，反映詐騙手法多樣化且靈活運用人際信任及促銷心理；其他常見的詐騙手法還包括「投資詐騙」、「假帳單詐騙」及「慈善捐款詐騙」，突顯詐騙防範已成為現代社會不可忽視的重要課題。

▲十大詐騙手法揭曉：個資盜用、投資與購物詐騙最常見。（圖／Gogolook提供）

受騙時間極短！台灣近3成詐騙受害者在1小時內上當

遇到不同詐騙手法時，民眾的反應時間也不同。報告指出，有27%的台灣受騙民眾在首次接觸詐騙後1小時內即落入詐騙陷阱，進而付款或提供個資，反映出詐騙運用恐慌或貪婪的心態，讓受害者幾乎沒有反應和防範的時間。

值得注意的是，約有19%的受騙者會在幾天內上當，另外15%的受害者情況則更為複雜，騙局持續時間從數周、數月甚至數年不等，呼應投資與交友等類型詐騙從建立信任到詐財，也就是「養、套、殺」3階段，詐騙集團要花上至少1個月設局。

▲受騙時間極短！台灣近3成詐騙受害者在1小時內上當。（圖／Gogolook提供）

詐騙電話、簡訊無所不在！社群平台成新興詐騙熱點

隨著民眾接觸資訊的方式日益多元，詐騙集團的手法也逐漸滲透至日常資訊中。根據調查報告分析，三大詐騙管道為電話（59.9%）、社群平台（54.5%）、簡訊（52.5%），有超過五成民眾都曾在上述管道接觸過詐騙。

台灣數位信任協會9月發布的《冒名詐騙報告》也指出，2023年至2024年4月，冒名類型的高風險電話和簡訊高達300萬筆，詐騙的話術多元、手法不斷翻新，商品促銷、繳費逾期、急難捐款都是常見的手法。這也強調了防詐工具的重要性，例如Whoscall這類即時防詐辨識服務，能協助民眾迅速識別可疑來電、簡訊、網站，並在短時間內作出判斷，有效降低受騙風險。

值得注意的是，社群平台詐騙的成長速度最快，與去年相比增加21%，並躍升為第二大詐騙管道。其他常見的詐騙媒介還包含通訊軟體、E-mail、電商平台及交友軟體等，顯示詐騙逐漸轉移至數位平台行騙。然而，仍有超過2成的民眾曾收過詐騙包裹或信件，說明實體詐騙與線上詐騙依然並存。

▲詐騙電話、簡訊無所不在！社群平台成新興詐騙熱點。（圖／Gogolook提供）

Facebook連2年被視為台灣詐騙數位平台之首！假投資與購物詐騙猖獗

根據《Digital 2024: Taiwan》報告顯示，台灣約有1,920萬名社群用戶，相當於8成的民眾皆有使用社群的習慣，其中，最常使用的社群平台依序為LINE、Facebook與Instagram。

GASA & Whoscall《亞洲詐騙調查報告——台灣篇》指出，詐騙集團專門鎖定用戶數最多的社群平台行騙，當台灣民眾被詢問到曾經在哪些數位平台遇過詐騙時，Facebook連續2年名列詐騙接觸率最高的社群媒介，有63%的民眾都曾遇過詐騙。

詐騙手法以假冒投資專家或分析師投放廣告為主，引誘受害者投資或購買假的金融產品。此外，也有詐騙抓緊民眾貪小便宜的心態，在Marketplace以低於市價的商品吸引消費者，當民眾匯款後卻未收到正品，或是根本未收到商品。

LINE作為台灣使用率最高的通訊軟體，詐騙行為也層出不窮。調查顯示，47.1%的用戶表示曾在LINE上遇到詐騙，除了常見的假投資群組外，詐騙手法也越來越多樣化，利用「寵物投票」、「輔助認證」等誘餌，吸引民眾點擊不明連結，引導至釣魚網頁輸入LINE帳號密碼或個資，進而導致個資或LINE帳號密碼被盜用。

除了Facebook和LINE，另外像是Gmail、Instagram和蝦皮購物（Shopee）也是詐騙集團活躍的場域。約25%的台灣民眾曾在這些平台上遭遇詐騙，透過釣魚郵件、假冒賣家，或是透過社群媒體進行詐騙。隨著社群媒體與數位平台的普及，詐騙的手法與管道也變得更加多元且隱蔽，民眾需時刻保持警惕，避免落入詐騙陷阱。

▲Facebook連2年被視為台灣詐騙數位平台之首！假投資與購物詐騙猖獗。（圖／Gogolook提供）

生成式AI蓬勃發展！AI成為詐騙集團犯罪新利器

隨著AI技術日益成熟，不僅被用來加速工作流程，也被詐騙集團作為犯罪工具。對於民眾是否曾接觸過疑似運用AI的詐騙，結果顯示，近4成的受訪者曾收到疑似透過AI生成的詐騙簡訊，詐騙集團利用生成式AI大幅加快詐騙文本生成速度，再加上AI機器人自動化發送，使詐騙案件層出不窮。

此外，詐騙手法還蔓延至即時通訊軟體、語音電話、圖片與影片等多種形式，尤其是「深偽技術」（Deepfake）的崛起，透過變臉或聲音合成冒充親友或名人進行詐騙，風險不斷增加；特別是經常在電視或公開場合發言的公眾人物，更容易成為詐騙集團的目標，只要截取其發言片段，AI就能模仿出與真人極為相似的聲音，讓AI詐騙案件更防不勝防。

▲生成式AI蓬勃發展！AI成為詐騙集團犯罪新利器。（圖／Gogolook提供）

台灣詐騙支付手段多元，銀行匯款、現金、信用卡成為3大詐騙金流管道

在分析完詐騙類型、手法、交易時間後，該調查指出，銀行匯款依然是台灣詐騙集團最常使用的支付方式，曾用此方法受騙的民眾高達39%，許多金融機構也因此加強防詐宣導，在客戶臨櫃第一線的行員發現異常、積極關切後，匯款情境亦逐漸轉移到網路銀行。

至於現金交易，則以近3成比例緊隨其後，信用卡支付或盜刷也來到22%。

網路購物付款方式推陳出新，尤以電子支付方式居多，造成虛擬貨幣與數位錢包等新興支付方式的詐騙比例也逐年上升，儘管占比不及傳統手法，但靈活性與匿名性成為詐騙分子青睞的工具之一；其他被利用的支付方式還包括遊戲點數卡與禮物卡、數位錢包和海外常見的支付PayPal等。

▲台灣詐騙支付手段多元，銀行匯款、現金、信用卡成為3大詐騙金流管道。（圖／Gogolook提供）

受騙民眾咎責於外部單位，社群平台、網路營運業者難辭其咎

在詐騙案件頻傳的情況下，有46%民眾傾向將責任歸咎於社群平台，認為平台應負起最大責任，起因為未能有效攔截詐騙廣告或刪除不實帳號，尤其在假冒投資專家、網購詐騙等情況下，平台的審查機制及防護措施受到民眾質疑，導致詐騙行為屢見不鮮。

其中，更有4成民眾咎責於網路營運業者，原因來自於未能充分保護消費者資料，讓詐騙者有機可乘，也使得企業面臨愈來愈多的外界壓力和責難。

▲受騙民眾咎責於外部單位，社群平台、網路營運業者難辭其咎。（圖／Gogolook提供）

此外，金融機構與政府單位也被35%的受訪者列為應負責的單位，顯示民眾對於平台與相關機構在詐騙防制上的期待日益提升。隨著詐騙手段的變化和複雜性增加，強化社會大眾的防騙意識以及加強數位信任科技的普及，將成為對抗詐騙的重要關鍵。

完整GASA & Whoscall《亞洲詐騙調查報告——台灣篇》內容：https://www.gasa.org/research