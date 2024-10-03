台股9月操盤艱辛　主被動式基金績效全軍覆沒皆為負報酬

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股9月震盪，當月加權指數下跌0.2%，若是觀察9月投信發行的台股各類型基績效平均表現，其中以價值型-2.61%跌幅最小，其次依序為中概型-2.64%%、中小型-2.98%、一般股票型-3.5%、上櫃股票型-3.92%、科技型-4.02%，不論是主動式基金或被動式基金，全月績效表現皆不如大盤，形成「全軍覆沒」的窘境，不過法人認為此時可以逢低承接，靜待反彈。

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群益投信表示，台股是投資人最熟悉的市場，投資理財上不可偏廢台股上半年衝高後拉回，近期仍處區間盤整格局，不過展望第四季，美國景氣穩定，低利率政策也得以延續，資金行情未退，台股後市仍可期。只是台灣加權指數在相對位置已高，預期大盤將呈現區間震盪且幅度加劇。不過，台股個股波動劇烈，基金ETF投資的低波動優勢勝過個股，儘管台股目前水位不低，但仍有不少個股強勢表態，意味在任何環境下都有值得投資的標的，只要透過正確的投資方式，就不用擔心投資時點的問題。建議投資人不妨以台股基金ETF來作為投資工具。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，台股走的是波段行情，猜測進場時點不易，不如採取定時定額方式進場，雖然股票市場波動劇烈，不過透過定期定額方式投資多能有不錯的回報。全球金融市場震盪，同時抵禦市場的波動度，配置中不可或缺的即是高息資產，因高息資產除具備易漲抗跌的特性外，其有息保護亦相對不受升息利空衝擊，投資價值將明顯優於一般資產，。台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，而能為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。