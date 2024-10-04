中國救市！陸港股ETF全面噴出　00887飆逾3 成最猛

▲陸港股噴出，台股中相關ETF成盤面交投重心。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中國股市逢長假休市，港股近日漲勢銳不可擋，帶動台股在休市二日後今（4）日恢復交易陸港ETF噴出走勢，原型ETF永豐中國科技50大（00887）飆漲逾3 成最猛、富邦深100（00639） 上漲也超過2成，槓桿型ETF元大滬深300正2（00637L）、富邦上証正2（00633L）、國泰中國A50正2（00655L）等漲幅也以2成起跳。

台股資金也競逐陸港股ETF，00637L、中信中國高股息（00882）、中信中國50正2（00753L）、富邦恒生國企正2（00665L）成交量擠進今日前十大。

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中國人行下猛藥救市，陸港股市持續上演慶祝行情，陸股在十一長假前從9月24日至30日短短5個交易日，上證累計漲幅達20%、深成指達30%，創業板指飆漲40%，至於港股恒指至昨日漲幅亦達21%。

00887、00639漲勢凌厲外，國泰中國A50（00636）、元大寶滬深（0061）、元大上證50（006206）、群益深証中小（00643）、元大上證50(006206)漲幅超過1成。

法人指出，在陸港股市維持多頭氛圍下，建議投資人可留意相關ETF、以中國為營運中心的KY股、中概電子集團股、原物料股等。

