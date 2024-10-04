美東碼頭罷工落幕！萬海跌停　陽明長榮重挫逾9％

▲萬海航運。（圖／萬海提供）

記者廖婕妤／台北報導

美東碼頭工人與資方達成協議，罷工3天宣告結束，運價大漲的利多消息曇花一現，貨櫃三雄今（4）日股價重挫，萬海（2615）以跌停開出，長榮（2603）、陽明（2609）開盤走跌逾9％。

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美東碼頭工人罷工3天，傳勞資雙方暫時達成協議，同意加薪62％、延長契約至明年1／15，因此罷工行動將在美東時間10／4告一段落。

貨櫃三雄今股價應聲下跌，萬海以跌停價89.3元開出，盤中跌幅仍逾9％；長榮以185.5元開出、陽明以63.9元開出，早盤都是下跌逾9％，但還是有零星買盤進駐，跌幅縮小至近8％。

萬海表示，因應美東碼頭最新的狀況，將與美國聯絡，了解各地碼頭未來1周的泊位安排計劃，以調整船舶航速與航行計劃。

國內物流業者指出，3天的罷工造成的影響比較有限，對於整個東海岸的港口裝卸作業大概只會產生1至2個星期的延誤和混亂。這次罷工正好面臨美國總統大選前一個月，拜登政府為了保住民主黨的選票，政府方面確實有介入協調，航商和工會代表各讓一步，加薪議題先達成共識，將較為棘手的碼頭自動化議題將推遲到明年1月15號再做決定。屆時已經產生新的美國總統，未來情勢如何變化仍有待觀察。