巧新擬成立子公司建6萬噸再生鋁產能　鎖定半導體、重電新市場

▲巧新董事長黃聰榮。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

全球汽車輪圈大廠巧新科技（1563）董事會決議投資成立子公司，設立資本額新台幣5億元，巧新持有80％股權。由子公司投資建置再生鋁棒產能規模約6萬噸的熔煉廠，供應包括但不限定汽車、半導體、重電、航太及電輔車等產業，擴大再生鋁產業的應用範疇，不僅助力提升公司未來營運成長動能，亦攜手台灣再生鋁產業供應鏈一同搶攻全球再生鋁的市場商機。

根據國外研究機構Fortune Business Insights研究報告指出，2023年全球鋁市場規模為2,298.5億美元，受惠於汽車製造商採用鋁原料來實現輕量化、再生產業以及運輸產業的需求增加等，帶動市場規模成長，又根據Kings Research研究報告指出，2023年全球再生鋁市場規模為488.3億美元，預計從2024年以年複合成長率6.13％的速度成長，至2031年達780.7億美元，龐大的市場成長前景，有助於巧新再生鋁熔煉廠未來業務接單強勁的動能，亦是此次巧新公司積極成立子公司協助整體供應鏈進行綠色轉型、齊心搶攻再生商機的主要原因。

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巧新表示，受惠於環保意識提高、能源節省需求增長以及鋁材回收技術進步的推動，加上全球主要車廠加速碳中和腳步及要求供應商展開節能、提高材料循環回收及導入綠色材料等趨勢下，旗下透過100％回收再利用的再生鋁料RESAICAL，因較原生鋁降低約95％碳排放優勢，符合全球減碳政策和ESG要求，目前部分月份使用再生鋁料占整體鋁料之使用率已有超過50％之情形，且已獲得7家品牌車廠客戶認證與採用，可見巧新超前布局再生鋁料RESAICAL®、產品品質與重視ESG永續發展的高度競爭力。

從客戶新產品詢價項目來看，對使用低碳之綠鋁或再生鋁之要求逐步增加。以對RESAICAL認證車廠客戶之預視單量來估算，再生鋁料的使用率將可望如計畫於2025年達到50％。巧新除了持續精進研發提升效率，降低原料成本，提升良率，替毛利率挹注正面貢獻，亦藉由增加產能規模，滿足更多不同產業對於再生鋁料的需求，成為產業實現碳中和目標中的重要選擇，進一步鞏固了巧新的市場競爭力。