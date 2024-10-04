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先探／神基、茂訊蠶食強固電腦大餅

圖／先探投資週刊 提供

強固型電腦產業利基性強，持續受惠軍工需求增加，搭配ＡＩ應用蓬勃發展，將有助推升產業成長速度。

文／黃俊超

強固型電腦專門設計用於惡劣環境中使用，提供可靠且長時間的運作，舉凡極端溫度、潮濕、防水、防塵、耐碰撞、抗衝擊、長時間曝曬等，且不僅在外部的機殼上，內部組件配置與散熱設計，同樣也必須應對各種環境挑戰；通常用於軍事與危險環境，因應環境等級不同，也已廣泛運用於物流、製造、公共安全、醫療、零售、交通運輸與工業等應用。

強固型電腦的五大特點

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為了因應惡劣環境，強固型電腦至少擁有五大特點，一是工業級用料與件固的結構，內外都必須符合規格；二是出色的耐衝擊震動能力，特殊結構設計妥善保護，避免硬體損壞或數據丟失；三是有效阻絕環境灰塵，大幅降低外部物質進入電腦內部造成故障機率；四是極端溫度的耐受性，電路設計與散熱方案為核心技術；五是寬電壓設計範圍，在無法確定是否具備穩定電源或因應特殊電力需求，除了電壓波動和瞬時電壓變化之外，還必須通過瞬間熄火所造成的傷害考驗。

基本上，強固型電腦屬於工業電腦範疇，但是並非所有工業電腦都能達到強固型電腦的標準，加上少量多樣的產品特性，客戶多為客製化需求，因此若能夠通過相關認證，毛利率必定優於一般電腦，且多屬剛性且長期性需求，目前全球領導廠商為Panasonic，於全球市占率超約五○～五五％，神基以二○～二五％居次，Dell約十五％，我國融程電、茂訊與倫飛也各擁個位數市占率。

全世界目前有兩個戰場，一是俄烏戰爭、二是中東，地緣政治風險升溫，帶動各國政府增加國防預算，除了實體武器之外，也包含敏感信息的偷竊與破壞等行為，強固型電腦不僅要能克服環境，確保系統與數據安全所需的層級也遠高於一般電腦。根據ＩＥＫ預估資料顯示，二○二三年強固型電腦產值約七五億美元，預估將以年複合成長率十七％速度成長，至三○年達到一八三億美元。

ＡＩ提升效能也提高毛利

資料若全部上傳至雲端處理或儲存，將耗費大量資源且也對網路高度依賴，邊緣運算商機理論上將會領先於一般消費性產品，如在戰場、工廠或其他網路訊號相對較弱的地方，透過邊緣運算有助減少延遲、強化迅速分析、降低資料通訊和儲存成本，當然資訊也會相對安全受保護；因此，各家強固型電腦廠商紛紛推出搭載ＡＩ的產品，還可根據客戶需求鎖定特定領域，給予精準的資料與更高強度的助力。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2320期精彩當期內文轉載》

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