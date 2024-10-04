台積電築夢特展響應地球憲章　曾繁城：ESG是台積努力不輟的目標

▲台積電文教基金會董事長曾繁城（圖左三）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

台積電文教基金會與台積電（2330）今日於孫運璿科技・人文紀念館舉辦「台積電青年築夢計畫」 示範計畫「我決定—讓夢想成真・守護我們的地球」特展開幕記者會。第九屆台積電青年築夢計畫今年主題為「永續由我們決定」，呼應英國國王查爾斯三世所倡議之《地球憲章 Terra Carta》， 攜手聯經出版公司及國語日報社以《我們的決定》兒童繪本作為特展主題，除了展示多幅大型繪本作品外，更針對國內國小學童舉辦徵畫活動，自 166 件作品中精選出 38 件優秀作品來與繪本中 的 33 位國際插畫家進行「對畫」。

台積電文教基金會董事長曾繁城、教育部青年發展署副署長諶亦聰、聯經出版公司總經理陳芝宇等人蒞臨現場，共同鼓勵青年朋友與社會大眾持續關懷永續議題，並期望藉由此特展傳遞「地球憲章」的精神，讓永續的種子向下紮根。

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台積電文教基金會董事長曾繁城表示，台積電青年築夢計畫自 2016 年舉辦以來深受青年朋友熱烈地迴響，他們的提案充滿創意及熱情，足以展現新世代對於社會的關懷及執行夢想的行動力。ESG 永續發展是台積電努力不輟的目標，因此台積電文教基金會也期許「台積電青年築夢計畫」成 為一個倡議平台，持續地拋出與聯合國永續發展指標 SDGs 扣合的議題，引領青年世代對於永續議題提出更具創意的解方。

曾繁城也說，台積電作為獲得首屆《地球憲章 Terra Carta》標章認證全球唯一半導體 公司，除了榮幸贊助《我們的決定》繁體中文繪本出版外，結合青年築夢計畫示範計畫的設計， 以特展的形式共同展出繪本作品以及台灣小朋友他們心目中對於未來美好世界的想像，企盼透過此特展及相關活動提升大眾的永續意識。

本週剛從台北市立動物園園長調升為教育部青年發展署副署長的諶亦聰，亦出席支持，提到總統正指示青年署制訂青年百億海外圓夢基金計畫，希望讓台灣年輕人有更多機會可以勇敢做夢，大膽實踐夢想，也為台灣這塊土地做出貢獻，一起讓世界 變得更好，這和台積電文教基金會的青年築夢計畫精神是不謀而合的。

台積電青年築夢計畫示範計畫「我決定—讓夢想成真・守護我們的地球」將《我們的決定》繪本， 以展覽的形式立體化繪本中的插畫作品及其所代表的訊息。這些插畫皆出自全球插畫名家之手， 包含 2012 年安徒生插畫大獎得主捷克插畫家彼得.席斯(Peter Sis)、2020 時代雜誌十大最佳童書得主哥倫比亞插畫家路易莎.烏貝里(Luisa Uberi)等，他們精采的作品在展覽中與 38 件台灣國小學童的創作進行「對畫」。其中，來自台北市建安國小六年級魏銘晉利用人工淚液的空滴管、竹籤、竹筷及碎布等材料生動創造出飢餓的北極熊在廢棄物中無助地覓食的場景，表達其對北極圈生態破壞的憂心及關懷；來自屏東瑪家鄉長榮百合國小二年級的高禹安，則以樸質的筆觸融入排灣族的圖騰，老鷹與人造火箭在畫中共同翱翔，傳遞他心中對於人類與自然共榮世界的期望。

台積電青年築夢計畫示範計畫「我決定—讓夢想成真・守護我們的地球」特展即日起至 11 月 3 日 於孫運璿科技・人文紀念館展出。台積電文教基金會也在展出期間安排講座、創作活動，展覽與展期限定活動皆為免費參與。