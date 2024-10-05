第1桶金=100萬過時了？他嘆「付頭期款都不夠」　全場爆共鳴

▲100萬根本付出起頭起款。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

許多人都以100萬目標，當作人生的第一桶金，不過以現在的物價和消費，100萬元能做的事情很少，一名網友感嘆，隨著物價、房價上漲，第一桶金應該改成300萬元，30年前100萬可以付台北公寓的頭期款，現在要300萬才買得起新北特定區域。對此，也有網友感嘆，現在要存到100萬也很困難了。

有網友在Dcard發文，「第一桶金是不是該重新定義？」隨著通膨及房價上漲，第一桶金不該是100萬元，應該是300萬元，30年前的100萬可以付台北南港、北投、文山區的公寓頭期款，但是30年後的，300萬只能支付新北市特定區域的公寓頭期款；此外，民生物品、小吃也漲了好幾倍，擁有100萬元能做的事情變少了。

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貼文曝光，網友感嘆，第一桶金應該定義為頭期款，「以前百萬名車千萬豪宅，現在百萬國慘車千萬好窄」、「1000萬才是第一桶金」、「現在100萬只能在市區買1～2坪的地，很可憐的」、「加上通膨，至少要500萬才算這個時代的第一桶金」、「我覺得他更像一個象徵性的代表和努力的目標吧，就像現在夜市小吃攤位一直漲價，也已經不能叫平價小吃或是銅板美食了」、「以前買100塊甜不辣有四大包」。

也有網友認為，「第一桶金本來就沒有定義，每個人起步都不同，三百萬有些人畢業半年就存到，有些人要存五年。自己想過怎樣的生活，自己努力吧」、「你可以自己定義自己的第一桶金啊」。