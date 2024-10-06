加油等等！中油宣布明起汽油每公升降0.1元　柴油降0.2元

▲中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣中油公告，自明（7）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.0元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升27.5元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收0.7元及0.9元。

台灣中油表示，本周因中東地緣政治情勢緊繃，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B單周均價上漲0.93美元，新台幣兌美元匯率升值0.057元，漲幅為0.86%。

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按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲0.6元及0.7元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收0.5元及0.7元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元。

平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收0.7元及0.9元，國內汽、柴油實際每公升價格各調降0.1元及0.2元。

依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整之0.7元及0.9元均由台灣中油吸收，113年累計至8月底止，台灣中油共吸收約219.43億元。