小資族勇敢衝！台股高息ETF最愛00919　超車台積電、鴻海

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）



記者廖婕妤／台北報導

台股上周五（4日）開高走低，終場收在22302.71點，觀察零股交易狀況，在2109檔上市櫃個股與ETF中，小資族捨棄台積電（2330）、鴻海（2317），偏愛擁有穩定高息配息政策的群益台灣精選高息ETF（00919），零股日交易量397.3萬股勝過台積電、鴻海，成為台股小資存股族最受歡迎的個股，同時也是近1月的零股交易人氣王。

進一步觀察，近一周台股零股交易前10大排行中，台股高股息ETF就佔了6席，前4名也都是台股高息ETF，市場法人表示，降息循環啟動，在波動管理和資本利得追求兩大投資目標的驅動下，建議投資人可朝高息資產進行布局，其中台股高息ETF既可掌握配息也可資本利得雙收益，是投資人不可不留意的標的。

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ETF理財達人指出，在現階段全球股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，不過配息率有高有低、忽高忽低也讓投資人不知道該如何選擇，因此能持續穩定配息的才是最佳存股利器。高息股的誘因除了穩定領息之外，從存股的角度來看，大盤波段低點反而是好時機，此外，存股除了觀察配息率高低外，也要考量企業獲利成長性，如此更能在市場回歸多頭時拔得頭籌。