三星不妙！代工難超車台積電　麥格里喊「恐丟DRAM全球王座」

▲三星電子。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

韓廠三星業務面臨「腹背受敵」窘境，記憶體事業群遭遇產能過剩與市場競爭壓力，外資麥格理最新報告直接預言「恐失去DRAM全球王座」；而非記憶體業務則在台積電競爭下第3季虧損，集團營運成績持續承壓。

《路透社》引述麥格理分析師Daniel Kim在最近的報告中指出，三星的非記憶體晶片業務——晶片設計和代工業務——第三季也繼續虧損，因為它正在努力與主導的龍頭台積電競爭，而台積電的客戶包括蘋果和輝達（NVIDIA）。

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Daniel Kim更表示：「在商品DRAM 市場疲軟的情況下，三星更有可能失去第一大DRAM 供應商的頭銜。」

外媒認為，傳統 DRAM 供應過剩對三星的傷害可能遠遠超過 SK 海力士。美光科技上個月對第一季業績的預測超出了華爾街的預期，並公佈了十多年來最高的季度收入，因為人工智慧產業使用的儲存晶片需求旺盛。

《路透社》根據 LSEG SmartEstimate 29 位分析師的平均值，全球最大的記憶體晶片、智慧型手機和電視製造商三星在截至 9 月 30 日的季度中的營業利潤可能為 10.33 兆韓元（約台幣2454.4億元）。

這比去年同期的 2.43 兆韓元有所增長，但與上一季報告的 10.44 兆韓元相比變化不大。

根據路透社彙編的 10 名分析師估計，三星手機和網路業務第三季營業利潤為 2.6 兆韓元，年減五分之一。分析師表示，在人工智慧伺服器晶片的推動下，全球半導體市場已從去年的低迷中復甦，但智慧型手機和個人電腦中使用的傳統晶片的需求復甦正在放緩。

據估計，三星的主要晶片部門的營業利潤預計將達到 5.5 兆韓元，較上年同期下降 15%，這也受到三星撥備獎金的影響。

分析師表示，三星對利潤率較高的人工智慧晶片市場的反應較晚，加上其對中國和傳統行動晶片的曝險高於同行，使其更容易受到地緣政治風險和需求低迷的影響。



今年以來，三星電子股價已下跌 23%，落後 SK 海力士 23% 的漲幅。三星將於周二公佈第三季初步收益，然後在本月稍後公佈完整數據。