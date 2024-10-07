碳費拍板　經濟部、工總：「價格偏高」不利產業低碳轉型

▲經濟部。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

環境部今（7）日正式拍板碳費費率，一般費率起徵價每公噸300元，優惠費率A、B兩種方案分別為50元和100元，預計今年10月底前預告碳費費率、明年1／1生效後先試申報，2026年正式收費；對此，經濟部及工總都認為，優惠費率B每公噸100元價格偏高，衝擊部分企業財務，也不利於產業低碳轉型。

有關碳費定價一事，經濟部表示，現場經濟部代表已有明確表達不同意見，高度希望費率能夠考量台灣產業國際競爭力，特別是應對標日、韓等主要出口競爭國的費率標準，除SBTi標準對一般產業而言，是短期難以達標的標準外，優惠費率B訂定每公噸100元，也明顯較日韓更高，對部分企業也會造成財務衝擊。

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經濟部指出，對於經濟部及產業意見未能被委員會採納表達遺憾，未來也會持續發聲爭取。

工總表示，各產業對碳費的負擔能力差異頗大，且景氣循環及產業執行減量措施需成本投入，應讓企業將資金留作低碳轉型投資，碳費費率不應過高。這次建議費率，也就是一般費率每公噸300元，優惠費率A為每公噸50元，優惠費率B每公噸100元，仍然偏高，不利於產業低碳轉型。

工總指出，碳費制度設計不僅影響產業，更應通盤考量對經濟、社會的衝擊，碳費費率偏高，加上基本工資、電費等成本同步調升，對產業形成沉重負擔，政府在最後決策前，應對個別產業的承受能力及物價上漲的影響，做全盤性的評估。

工總強調，目前碳費規劃並沒有與台版CBAM同步，沒辦法對國外進口高碳排的產品課稅，無異於鼓勵進口國外高碳排產品，不但傷害台灣相關產業，更無助國內達到淨零碳排的目標，呼籲政府應儘早實施台版CBAM。

環境部第6次碳費費率審議會決議，一般費率每公噸300元，若企業選擇最高標準的自主減量計畫，優惠費率A（行業別指定削減率）每公噸為50元，優惠費率B（技術標竿指定削減率）則為每公噸100元；碳費徵收標準為年排放量2.5公噸以上的電力業、燃氣供應業及製造業為主，推估收費對象約281家企業（約500廠），其中141家為上市櫃公司，收費對象溫室氣體排放量約155萬公噸二氧化碳當量（CO2e），約占全國總排放量54％，預計明年5月採試申報，2026年正式開始收費。