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國巨違反申報規定「重訊有廣告文字」　被證交所處20萬元違約金

▲國巨舉辦AI高峰論壇整場座無虛席。（圖／國巨提供）

▲國巨舉辦AI高峰論壇整場座無虛席。（圖／國巨提供）

記者楊絡懸／台北報導

國巨（2327）日前舉辦AI高峰論壇，卻被盯上處罰！證交所7日表示，國巨因未按有價證券上市公司相關規定發布重大訊息及辦理資訊申報公告等作業，加上當天重大訊息內容以「國巨集團AI高峰論壇圓滿成功，整場座無虛席」為題，有廣告宣傳文字的描述，因此證交所處以違約金新台幣20萬元，並函知國巨公司嗣後應確實依規定辦理。

證交所表示，國巨9月26日舉辦集團AI高峰論壇，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第12款「召開、受邀參加法人說明會或具相同性質之說明會」及「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」第3條第2項第14款情事。

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但證交所指出，由於國巨公司未按相關規定發布重大訊息及辦理資訊申報公告等作業，加上國巨當天發布的重大訊息內容，有類似廣告宣傳文字的描述，核有違反前揭處理程序第3條規定，因此，證交所處以違約金新台幣20萬元，並函知國巨公司嗣後應確實依規定辦理。

證交所提醒上市公司，發布的重大訊息不得有類似廣告宣傳發言、提供尚未確定的消息，不得以重大訊息闡述經營理念或經營目標，也不得以重大訊息作為廣告宣傳平台。

▲證交所表示，國巨當天重大訊息內容有廣告宣傳文字的描述。（圖／記者楊絡懸翻攝）

關鍵字： 國巨AI高峰論壇證交所違約金

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