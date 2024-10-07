冒名詐騙猖獗「Meta就占99.4%」　數發部：可考慮平台連帶責任

▲立法院交通委員會邀數發部長黃彥男針對「我國打詐成效與防制」進行專題報告。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

網路冒名詐騙猖獗，立委質疑社群平台占詐騙廣告逾9成，是否考慮更強硬的手段，例如社群業者也連帶賠償詐騙金額的一半？對此，數發部長黃彥男7日表示，如果民眾因社群平台遭受詐騙損失，立法院可以提修法，讓業者負擔連帶責任。

立法院交通委員會邀黃彥男就「我國打詐成效與防制」進行專題報告，並備質詢。民進黨立委蔡其昌表示，從「網路詐騙通報查詢網」30日統計資料發現，自99.4%詐騙廣告都來自在Meta系統，一家公司就能囊括這麼多詐騙事件，幾乎等同於Meta公司是「台灣詐騙平台的溫床」，換言之，只要阻斷Meta源頭，就不會再發生詐騙事件。

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「這恐怕不是找企業喝咖啡的問題。」蔡其昌指出，如果詐騙來源四散，需要逐一找平台業者來溝通，那處理上就變得很複雜；但現在卻發現只有一家公司就占了99.4%，「有沒有更強硬的方法，像是乾脆就視為詐騙同夥，連民眾賺的辛苦錢都騙走，這種公司是不是要一併負責？或至少考慮平台賠償詐騙金額的一半？」

對於有沒有更積極的手段阻止詐騙，黃彥男表示，社群平台是詐騙源頭，會引導民眾前往其他網頁或群組；在「打詐專法」實施之前，只能道德勸說或喝咖啡找平台業者聊聊，而隨著專法通過之後，因罰款最重可罰新台幣1億元，相信應該對業者有一定的嚇阻效果。

至於是否需要進一步調整，黃彥男也說，如果民眾因社群平台而遭受詐騙損失，那麼立法院也可以考慮修法，讓平台業者負擔連帶責任。就現況而言，數發部官員也說明，目前只要接獲到民眾通報詐騙廣告，都有在24小時之內就下架，未來也會溯源的追查。

另外，國民黨立委洪孟楷也指出，仿冒名人的投資詐騙、一頁式網頁最嚴重，為什麼無法立即網路下架，就連YouTube、TikTok平台管道都有很多詐騙影片，何時源頭管理？《電子簽章法》通過後將何時要求平台導入廣告實名制？

黃彥男說明，今年底就會實施廣告實名制，平台業者包括Meta、Google等都在內部調整，如果不配合就會開罰，情節嚴重將可罰到1億元。也就是說，數發部除了利用AI打詐，也會進一步要求平台業者實施廣告實名制，相信打詐子法實施後將可防止冒名詐騙的發生。