航海王投資術！　航運股後市2指標曝光

▲航運類股進入傳統旺季，主要國家出口量持續創高，使航運供不應求情況升溫。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

第4季傳統消費旺季到！承攬全球貿易運輸近9成的海運公司，進入全年營運巔峰，除了年底購物拉貨潮，助長貨櫃公司氣勢外，北半球冬季取暖用油、及歐美對南半球糧食需求，也讓油輪及散裝運輸異常忙碌。但貿易運量到達高峰，近期運價表現卻不漲反跌，投資人好奇，究竟發生什麼事？

想當航海王太難！航運類股進入傳統旺季，主要國家出口量持續創高，加上俄烏戰爭及中東紅海危機，及中國政府突如其來的大寬鬆救市政策，皆使航運供不應求情況升溫。照理說，旺季行情下運價指數應逐步攀升，但指標運價（SCFI）已連跌6週，讓股市中衝浪的水手大嘆，行情看得到但吃不到。

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野村投信投資策略部副總經理但漢遠指出，先前美國國際碼頭工人協會（ILA）傳出罷工消息，讓不少廠商暫緩出貨，是近期航運股表現與運價脫鉤主因；接下來，投資人應留意第4季是否出現「旺季不旺」情況，進而影響航運股投資氛圍。

但漢遠表示，要掌握航運股後市行情，就必須持續追蹤2指標，包括運量及運價。「運量與運價之間牽動關係複雜，有時方向未必一致；若運量成長3成，但運價下跌3成，對船商來說就是剛好打平。況且美國經濟數據好壞參半，硬著陸風險雖不大，但對航運股影響，仍需特別留意。」

他強調，全球航運不只貨櫃，還包括油輪、散裝等，彼此間產業週期、旺季各不同，表現也具互補互利效果。若將資金押在單一個股，不但波動風險遽增，也無法透過分散布局方式，參與全球三大航運業景氣循環，及旺季多頭行情。

例如，近期波羅地海散裝運價指數（BDI）持續大漲，帶旺相關散裝航運股、如希臘散裝航商Star Bulk 9月中旬以來股價大漲，因此透過國內首檔航運ETF、00960（野村全球航運龍頭）一次網羅全球三大航運類股，是參與全球航運機會較穩健的做法。

但要提醒投資人，交易ETF時應留意，若市價高於淨值為溢價，低於淨值為折價，就效率市場調節機制，ETF「市價會向淨值靠攏」，因此溢價買進代表買貴，投資人不應一窩蜂搶進，以防短線可能有被套牢的風險。



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