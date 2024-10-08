台積電高雄廠再擴建！　陳其邁證實：將啟動P4、P5環評程序

▲台積電高雄廠確定擴建。（圖／達志影像／美聯社）

記者許宥孺／高雄報導

台積電高雄廠P1廠將於2025年投入試產，P2、P3也陸續在2026年前完工，傳出台積電有意長期投資高雄，1日已向市府申請在P3廠東側土地擴建P4、P5先進製程晶圓廠，原因是「基於產業製程全球布局考量」。市長陳其邁今日證實此事，「最近就會啟動P4、P5環評程序」。

經常討論城市發展資訊的臉書粉專《高雄好過日》昨晚指出，台積電於10月1日申請擴大「原中油公司高雄煉油廠土地新建半導體廠擴建計畫」，也就是在P3廠東側土地繼續擴建先進製程晶圓廠。此計畫是P3廠的延續，擴建用地面積約41公頃，加計原申請範圍合計本計畫基地面積約58.2公頃。

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《高雄好過日》表示，P3廠環評說明書才在今年8月通過，台積電立即啟動後續兩廠的環評，根據環評文件說明是因為「當前面臨全球半導體產業急遽變動及國際競爭壓力，基於產業製程全球布局考量，台積公司仍具緊迫持續推動建廠營運需求」，也顯示長期投資高雄的打算。

根據目前台積電製程技術節點規劃。高雄P1、P2廠都是2奈米，P1廠預計12月起展開裝機，試產時間最快將落在明年第二季。P2廠裝機時程可望落在2025年下半年到2026年初。P3廠由於已通過環評，今年即將動工，完工預計要到2026年底之後。

高雄市長陳其邁今日證實，台積電因應全球先進製程半導體的需求，尤其是AI晶片等這些的需求，可以說是非常的強勁，也因應整個國際產能的快速需求，所以10月，P3廠會正式動工，也正式的在幾個月前就已經告知市府。

陳其邁證實，台積電P4、P5先進製程廠擴建的計畫，也都按照期程在做進行，最近就會啟動P4、P5環評的程序。