AI伺服器暢旺！緯創9月營收「年月雙增」　還寫下單月歷史次高

▲緯創公布9月業績狀況。（圖／翻攝自緯創官網）
記者楊絡懸／台北報導
緯創（3231）8日公告9月營收969.04億元，月增7.89%，年增24.42%，不但年月雙增，更寫下單月歷史次高紀錄；緯創第三季營收2,729.14億元寫歷史單季新高；累計今年前三季營收達7,520.74億元，年成長18.06%，也寫歷史同期新高。緯創持續看好AI伺服器持續呈現季對季雙位數成長、年對年三位數成長表現。
觀察緯創9月產品出貨狀況，筆電出貨190萬台，月增11.8%，年減5%；桌機出貨80萬台，月對月、年對年持平；顯示器出貨80萬台，月對月持平，年減20%。第三季筆電出貨520萬台，季增2%，年對年持平；桌機出貨240萬台，季增4.3%，年增2.1%；顯示器出貨240萬台，季減4%，年減7.7%。
緯創表示，三大產品在第三季出貨表現皆符合預期，像是筆電小幅季增，而桌機、顯示器則季對季持平；目前看來，第四季三大產品出貨也會呈現季對季持平。不過全年出貨來看，則可望筆電有小幅年增、桌機呈現大幅年增、顯示器約持平。
至於AI伺服器出貨情形，緯創指出，AI伺服器第三季出貨較第二季呈現雙位數成長，預期第四季續見雙位數成長，全年出現三位數成長；通用型伺服器方面，則預期季對季小幅成長，可望全年見成長。
另外，緯創集團旗下緯穎（6669）9月營收345.05億元，月增7.2%，年增119.7%；第三季營收978.18億元，季增26.23%，年增85.12%，為歷史同期新高；累計今年前三季營收2,449.27億元，年增33.58%，寫歷史同期新猷。
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