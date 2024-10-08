保瑞9月營收20.24億元連6月創高　第三季營收逾56億元同創新高

▲保瑞董事長盛保熙。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

保瑞藥業（6472）今（8）日公告9月自結合併營收達20.24億元，不僅較去年同期翻倍成長，亦較上個月增加約8%，連6個月創下歷史新高，合併效益持續發酵。累計第三季自結合併營收新台幣 56.15億元，除較上季雙位數成長，同時也是保瑞自成立以來單季營收歷史新高。

保瑞表示，受惠於集團併購策略有效執行且持續整合，旗下全球CDMO代工業務事業體自9月起併入美國無菌針劑／充填廠（Baltimore廠）完整營收、加上台新藥委託保瑞藥業旗下眼科用藥製劑代工的桃園廠（景德製藥）負責APP13007的充填及包裝，已於9月正式出貨美國且順利上市銷售，使9月全球CDMO業務營收較上個月成長逾20%。

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9月全球市場銷售業務除美國市場表現穩定外，保瑞聯邦在台獨家代理之塩野義旗下保健營養品牌健視、健溫計畫首發上市，健康品牌愛斯飛特（DX）B群與大樹藥局檔期活動的開展，以及保瑞集團自有品牌保博適（Dr. Bora）飲豪爽通路曝光陳列增加，持續擴大保瑞集團保健品營養品銷售動能。

此外，為因應集團雙引擎事業群快速發展，保瑞集團日前宣布任命曾任職KBI Biopharma（JSR Life Sciences集團子公司）的總裁兼首席執行官J.D. Mowery為保瑞集團旗下CDMO事業群總經理，負責全球CDMO業務運營。JD目前擔任全球專注於先進無菌充填與包裝的技術領導廠商AST的董事會成員，亦曾任職於基因泰客公司（Genentech）、Treadwell Therapeutics、Juno Therapeutics、Celgene等創新公司擔任多項要職，並在全球CDMO領域翹楚Lonza和AGC Biologics等公司擔任過高階經營團隊。這是保瑞集團自成立以來首次為旗下事業群增設總經理一職，預期將進一步推升保瑞集團在全球CDMO市場之能見度，為旗下全球CDMO業務開啟成長新篇章。