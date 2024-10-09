AI資安成重點！精誠資訊9月營收年增2成　單季累計皆創同期新高

▲精誠資訊公布9月合併營收。（圖／翻攝自精誠資訊）

記者楊絡懸／台北報導

精誠資訊（6214）9日公布今年9月合併營收33.89億元，年成長19.37%；累計今年前9個月合併營收282.98億元，年成長13.83%，單季與累計營收雙創同期新高，第三季營收成長主要來自於大型客戶的專案驗收及重大維護維運需求成長。

精誠資訊表示，在金融關鍵客戶數位轉型需求持續帶動下，整體營收穩健成長，同時，9月受惠於大型客戶年度續約，以及集團內持續擴大產品與服務組合，促進代理經銷服務收益的顯著成長外，香港子公司在雲端管理解決方案業務也有相當大的進展，對營收成長做出貢獻。

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展望後市，精誠資訊表示，除了持續強化雲端、數據、資安、軟體開發以及維護維運等5大服務的量能，以因應數位轉型趨勢下的需求，AI與資安服務將會是後續觀察的重點。

精誠資訊強調，企業愈來愈清楚如何運用AI，以及AI如何應用在日常營運管理來提升營運管理績效，可望帶動AI服務需求的增長。

面對頻繁的網路攻擊資安事件，精誠資訊指出，企業對於資安的需求更為急迫，包含全方位一站式資安解決方案及資安託管服務，協助企業建構聯防機制等，同時，海外資安市場的拓展，也將是第四季業務發展的重點之一。