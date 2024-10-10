少年股神出事！00887爆1469萬違約交割 今年第3起

少年股神翻車事件再起。櫃買中心公告，有投資人因為永豐中國科技50大（00887）出現重大違約交割，違約總金額高達1469.26萬元，這是今年以來第3起重大違約交割案。

美東罷工結束航空貨運壓力消除 運價估計也很難往上

美國東岸港口結束3天的罷工，讓可能對航空貨運造成的影響獲得解除，國內大型航空貨運承攬業者指出，今年第四季航空貨運估計是旺季不旺，8月至今運價是月月下修，美西線從8月的每公斤新台幣270元跌到9月的230元，現在僅約180元，油料附加費36元外加。

國慶日沒放假？ 勞動部：勞工出勤應給雙倍薪資

國慶日（10／10）到來，今年雖然沒有國慶連假，但不少勞工仍可因國定假日放假一天，不過也有部分勞工堅守崗位，勞動部提醒，國慶日為勞工假日，雇主應給假給薪，若安排勞工出勤，應依規定加倍發給工資。

Robotaxi倒數1天！特斯拉股價會大漲 郭明錤：過於樂觀

特斯拉將在當地時間10月10日（台灣時間10月11日）舉辦的「We, Robot」活動中公布推遲已久「機器人計程車」（Robotaxi） 計畫，市場關注此舉能否助攻特斯拉股價攀升，天風國際知名分析師郭明錤在社交平台X發文指出，Robotaxi預計要到2027年第1季才會量產，量產時間還早，那些預期特斯拉股價會在發布會大漲的投資人過於樂觀。

iOS 18傳災情！載具條碼不見 財部「10月底完成調整」

不少民眾蘋果手機軟體下載更新至iOS 18，發現原本財政部統一發票兌獎App的載具條碼不見了，對此財政部表示，有關蘋果裝置更新至iOS 18產生小工具（widget）消失的情況，目前正在調整中，預計10月底完成調整。

群聯9月營收44.31億元、月減7.8% 前3季營收仍寫同期次高

NAND控制晶片大廠群聯電子 (8299) 9月合併營收為新台幣44.31億元。月減7.8%、年減11.45%，全年度營收累計至9月份達新台幣463.63億元，年增43%，為歷史同期次高。

AI模型解讀氣候數據！投資專家：可聚焦「美國龍頭股」參與AI成長

全球氣候變化日益加劇，預測最快5年內地球升溫將突破攝氏1.5度的防火線。保德信指出，各國減碳目標緩不濟急，然而透過AI的強大計算能力和數據分析，能夠更快速且更準確地預測氣候變化趨勢與影響，從而提前制定應對策略，減少災害帶來的損失。

吉伊卡哇助攻！亞洲藏壽司前3季營收寫新高 85度C美國加速展店

餐飲股陸續公布9月營收，亞洲藏壽司（2754）受惠吉伊卡哇扭蛋熱潮，助攻前3季營收寫新高，將持續展店、推出聯名扭蛋、新品來挹注後市業績；85度C母公司美食-KY（2723）美國門市持續貢獻營收，全年展店上看雙位數，挹注Q4成長動能。

PC本業超旺！華碩9月、Q3品牌營收年增逾2成 雙創歷史新高

PC品牌廠華碩（2357）公布9月營收620.6億元，月增8.61%，年增26.99%；第三季營收1,665.29億元，季增14.92%，年增23.31%；累計今年前三季營收4,331.33億元，年增19.6%。

旺季不旺！仁寶9月營收見雙減 Q3筆電「拉貨效應」低於預期

仁寶（2324）公布9月合併營收837.66億元，月減0.4%，年減1.6%；第三季營收2,443.17億元，季增3%，年減2.9%；累計今年前三季營收6,810.98億元，年減3.4%。