《富比士》2024全球最佳雇主！台灣14家上榜　國泰金擠進百大

▲國泰金控。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

知名財經雜誌《富比世》（Forbes）公布「2024最佳雇主排行榜」，微軟、Google母公司Alphabet與三星電子居前三名，台灣共計有14家企業上榜，其中國泰金控擠進前百大。

《富比士》與市場研究公司Statista合作，對50 多個國家／地區的逾30 萬家跨國企業集團員工進行了調查，共計有來自 48 個國家的 850 家公司進入名單中。

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微軟在這一次調查中首次居冠，過去排名都介於第2名和第4名之間；至於三星電子在過去3年中一直位居第一，這一次退居第三名。富比士表示，許多上榜的企業主都有一個共同點，就是為員工提供提升技能和職業發展的機會。

另排名4~10的前十大的企業包括設計軟體業者Adobe、德國車廠BMW、達美航空、空中巴士、IKEA、樂高集團、IBM。近期營運遭逢逆風的英特爾排名第12，蘋果排第15名， 輝達（NVIDIA）排名第22。

▲《富比士》2024全球最佳雇主中台灣有14家上榜

台灣部份，除國泰金排名第75名居百名之內外，其餘上榜公司依序有華碩、微星、台積電、台達電、宏碁、聯發科、中信金、光寶科技、智邦科技、研華、聯電、藍天電腦與日月光。



