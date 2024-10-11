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罷工結束後德魯里運價指數下跌4%　船方對直客停收旺季附加費

▲資方提案加薪五成、近200貿易團體努力中，美東罷工案有轉機。（圖／紐澤西港務局提供）

▲美東罷工結束後，德魯里貨櫃運價指數下跌4%。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

美東罷工結束後，昨(10)晚公布的德魯里貨櫃運價綜合指數(WCI)每大箱(40呎櫃)3349美元，下跌4%。國內超大型攬貨公司負責人指出，本周運價微跌，船公司對於長約直客收取的每大箱(40呎櫃)1200美元的旺季附加費，本月1日到期後已經停收，但是對於攬貨公司，有的船公司已經停收，有的還沒，但估計很快都會停收。

大型攬貨公司則指出，船公司現行運價會沿用到本月中，新的報價還未出爐，原本月中規劃開始收取的每大箱約3千美元的港口擁擠附加費或港口中斷附加費等，因為美東罷工3天就結束，估計是收不到了，由於船公司有大幅度刪減航班，後續運價應該是小幅下跌局面，遇到船班特別少的時候，運價或許還有機會小漲。

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德魯里的運價指數，長期以來高於上海航運交易所的貨櫃運價指數(SCFI)，估計是調查方式方式不同所致，另近期市場運價混亂，船公司將長約價與現貨價以配比方式計費，每家配比條件不同，對不同客戶也有不同待遇，指數的準確性有下降，但攬貨業認為，SCFI準確性比較高。

德魯里本周運價指數比2021年9月的疫情峰值 10,377美元低68%，但比2019年疫情前的平均運價費率1420美元高出136%。年初至今的平均綜合指數為每大箱4079美元，比2831美元的10年平均價格高出1248美元(因2020-22年的特殊疫情時期而膨脹)。

本周從鹿特丹到上海的運費下降了8%，即每大箱下降了47美元，至543美元，從上海到鹿特丹的運價下降了6%或224美元，至每大箱3591美元；從上海到熱那亞的運價下降了2%，即每大箱下降了64美元至3784美元。

從上海到洛杉磯的價格下降了5%或239美元，至每大箱5019美元，從上海到紐約的運費下降了 3%，每大箱下降161美元至5761美元。從紐約到鹿特丹和鹿特丹到紐約的運費分別上漲了1%，每大箱子收730美元和2083美元，從洛杉磯到上海的運價則保持穩定。

美國東岸港口的罷工於本月1日開始，3天後於本月4日結束。勞資雙方在達成臨時協定後，德魯里預計未來幾周中國以外的運價將繼續小幅下降，但未預測中國市場運價走向。

關鍵字： 罷工結束德魯里指數下跌4%旺季附加費停收

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